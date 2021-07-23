Surf and turf nedir, nasıl yapılır? Surf and turf tarifi ve yapımının püf noktaları

Surf and turf, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya'daki et lokantalarında servis edilir. Son zamanlarda günümüzde de popülerlik kazanan ıstakoz ve kırmızı etin bu harika buluşmasına tanıklık etmek istiyorsanız, işte surf and turf ile ilgili tüm merak edilenler…

Surf and Turf Nedir?

19. yüzyılın sonlarında Amerika'da, büyük porsiyonlarda ıstakoz ve bifteğin birleştirilmesi, "ıstakoz sarayları olarak bilinen gösteri restoranlarında" popülerdi ve 1920'lerde modası geçse de 1960'ların başında yeniden popülerlik kazandı. Surf and turf, dondurulmuş ıstakoz ve bifteği sembolize eder. Tempura adında özel bir sosla servis edilen bu istakoz ve kırmızı et tabağı, aynı zamanda karides ve mantar ile çeşitlendirilebilir.

Bol proteinli bir yemek olan surf and turf, hem besleyici ve doyurucu hem de şık bir görünüme sahip olduğu için genel olarak lüks restoranların menüsünde karşımıza çıkıyor.

Surf and Turf Tarifi

4 adet dana bonfile

16 adet şitake mantarı

4 adet jumbo karides

4 adet kaz ciğeri

4 adet deniz tarağı

2 çorba kaşığı bal kabağı

2 çorba kaşığı pancar

2 çorba kaşığı patates püresi

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Tempura sos için:

2 adet yumurtanın akı

4 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Surf and Turf Nasıl Yapılır?

Eti tuzlayın ve ızgarada pişirin.

Pancar ve bal kabağını küp küp doğrayıp tereyağında soteleyin.

Ayrı bir tavada da kaz ciğerlerini pişirin.

Mantarları da kavurun.

Karides ve deniz tarağını tempura sosa bulayıp yağda pişirin.

Daha bonfileyi,üzerinde mantar ve kaz ciğeri ile bir servis tabağına alın.

Yanında da deniz tarağı ve karides ile patates püresi ve sotelenmiş sebze garnitürleri eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...