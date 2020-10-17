Sura nedir, sura yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sura tarifi

Sura, Ege Bölgesi’nin büyük bir kesiminde, Kurban Bayramı’nda kuzunun sağ kolla birlikte kaburgasının ciğerli iç pilavla doldurulmasıyla yapılan nefis bir yemektir. Özellikle Havran Büyükdere ve civarında toprak fırınlarda fırın ağzı çamurla sıvanarak pişirilen Suraların lezzetine doyum olmaz.



Sura Malzemeleri Nelerdir?

1 adet kuzu veya oğlak eti ön kolu

150 gr. kuzu ciğeri,

Yarım su bardağı zeytin yağı

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı çam fıstığı

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Yarım çay kaşığı yeni bahar

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı domates salçası



Sura Nasıl Yapılır?

Sura yemeği daha çok kurban bayramlarında yapılan ve özel günlerde tercih edilen bir yemektir. Kuzu ön kolu kaburga tarafından bıçakla açılır içine önceden hazırlanmış iç pilav doldurulur. Bu bölüm iğne iplikle dikilir. Bir kapta sulandırılan salça etin üzerine sürülür. Pişirme kabına su da eklenerek et pişirilir.