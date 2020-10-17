MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizzSura nedir, sura yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sura tarifi
GeriLezizz Sura nedir, sura yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sura tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Lezizz
Haber Giriş: 17.10.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Sura nedir, sura yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sura tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sura nedir, sura yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sura tarifi
Abone Olgoogle-news

Sura, Ege Bölgesi’nin büyük bir kesiminde Aydın, Manisa ve İzmir çevresinde yapılan geleneksel et yemeklerinden biri. Kuzu ya da oğlak etiyle yapılan sura, özellikle Kurban Bayramı’nda bayram sofralarını renklendirir. Kendi pilavıyla birlikte servis edilen suranın görüntüsü de oldukça iştah açıcıdır. Peki, sura nedir, sura yemeği nasıl yapılır? İşte adım adım sura tarifi...

Sura, Ege Bölgesi’nin büyük bir kesiminde, Kurban Bayramı’nda kuzunun sağ kolla birlikte kaburgasının ciğerli iç pilavla doldurulmasıyla yapılan nefis bir yemektir. Özellikle Havran Büyükdere ve civarında toprak fırınlarda fırın ağzı çamurla sıvanarak pişirilen Suraların lezzetine doyum olmaz.

Sura Malzemeleri Nelerdir?

1 adet kuzu veya oğlak eti ön kolu
150 gr. kuzu ciğeri,
Yarım su bardağı zeytin yağı
2 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı çam fıstığı
1 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı kuş üzümü
Yarım çay kaşığı yeni bahar
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası

Sura Nasıl Yapılır?

Sura yemeği daha çok kurban bayramlarında yapılan ve özel günlerde tercih edilen bir yemektir. Kuzu ön kolu kaburga tarafından bıçakla açılır içine önceden hazırlanmış iç pilav doldurulur. Bu bölüm iğne iplikle dikilir. Bir kapta sulandırılan salça etin üzerine sürülür. Pişirme kabına su da eklenerek et pişirilir. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi