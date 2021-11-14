Sumak Ekşisi Nasıl Yapılır, Nerelerde Kullanılır? Sumak Ekşisi Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Sumak ekşisi sumak otundan elde edilen bir ekşidir. Sumak ekşisi oldukça şifalı olup birçok hastalığa da oldukça iyi geldiği bilinmektedir.



Sumak Ekşisi Nasıl Yapılır?



Sumak ekşisini evde yapmak çok kolaydır. Sumak ekşisini yapmak için üç tane temel ana malzemeye ihtiyacınız vardır. Bunlardan bir tanesi sumak bitkisi, diğeri su ve sonuncusu da undur. İlk olarak 10 kilo olacak şekilde sumak bitkisini bir leğene alın. Leğen kullanmanız son derecede önemlidir. Leğenin üzerine bir miktar su ekleyin ve bekleyin. Sumaklar bu şekilde suda bekleyerek ekşi sularını vermeye başlayacaktır. Daha sonra süzme işlemini başlatın. Süzdükten sonra başka bir leğene alın ve üzerine yeniden su ilave edin. Bu şekilde sumak bitkisinin özünün çıktığına emin olun.



Daha sonra da tekrardan süzün ve bu işlemi iki üç kez daha tekrar edin. Daha sonra üzerine un ilave edin ve unun en dibe çökmesini bekleyin. Hava almayacak şekilde şişelere koyarak belirli bir süre güneşte bekletin.



Sumak Ekşisi Nerelerde Kullanılır?



Sumak ekşisi en çok yemeklerde kullanılmaktadır. Özellikle dolma yaparken dolma içerisine sumak ekşisi koyarak dolmayı daha da fazla tatlandırabilirsiniz. Aynı zamanda yine etli yemeklerde etin tadını daha da güzelleştirmek için sumak ekşisi kullanabilirsiniz. Sumak ekşisi salatalarda da kullanılmaktadır.



Sumak Ekşisi Neye İyi Gelir?



- Sumak ekşisi düzenli olarak kullanıldığı takdirde fazla kilolarınızdan arınmanıza ve hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlar.

- Sumak ekşisi bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu zinde tutar.



Sumak Ekşisi Ne İşe Yarar?



Sumak ekşisi yemekleri tatlandırmada ve yemeklerin daha da lezzetli olmasını sağlar. Bitkisel tedavide de yine kullanılır.