Geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri olan sulu köfte, lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. Küçük küçük yuvarlanan köftelerin patatesle yakaladığı enfes tat, iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor. İçine eklenen ince bulgur ve baharatlar, yemeğin kıvamını yoğunlaştırırken sebzelerle birlikte dengeli bir lezzet oluşturuyor. Hazırlaması oldukça pratik olan sulu köfteyi, kısa sürede pişirip sıcak olarak servis edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla sulu köfte tarifi ve malzemeleri...