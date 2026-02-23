search__icondelete
Geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri olan sulu köfte, lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. Küçük küçük yuvarlanan köftelerin patatesle yakaladığı enfes tat, iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor. İçine eklenen ince bulgur ve baharatlar, yemeğin kıvamını yoğunlaştırırken sebzelerle birlikte dengeli bir lezzet oluşturuyor. Hazırlaması oldukça pratik olan sulu köfteyi, kısa sürede pişirip sıcak olarak servis edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla sulu köfte tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 250 gram kıyma
  • 3 adet orta boy patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı kısırlık bulgur
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Nasıl Yapılır
  1. Köftelerin hazırlanması
    Geniş bir kap içerisinde kıyma, bulgur, sarımsak, baharatları ve tuzu birlikte yoğurun. Üzerini streç ile kapatıp 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Köfteleri küçük küçük yuvarlayın. Bir kabın içerisine un serpip köfteleri ilave edin ve tüm köfteleri una bulayın.
  2. Pişirme aşaması
    Bir tencereye yağ ve soğanı ilave edip kavurun daha sonra salçayı ekleyin. Küp küp doğradığınız patatesleri ilave edin. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kaynamaya başladığında köfteleri ve baharatları ilave edip karıştırın. Köfteler yumuşayana kadar pişirin.
  3. Servis aşaması
    Üzerine ince ince kıyılmış maydanoz serperek sıcak olarak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
