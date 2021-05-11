Sulu köfte tarifi: Kolay ve pratik sulu köfte nasıl yapılır?

Sulu köftenin belki de en büyük sorunu pişerken dağılabiliyor olmasıdır. Aslında bu sorun birazdan paylaşacağımız püf noktalarla oradan kaldırılabilir. Sizin için, hiç dağılmayan sulu köfteler yapmanızı sağlayacak bir tarif hazırladık. İşte baharat ve sosuyla da hayran kalacağınız sulu köfte tarifi… Şimdiden afiyet olsun.

Sulu Köfte Tarifi İçin Malzemeler

250 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Pişirmek için;

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Pişirmeden önce bulamak için;

4 yemek kaşığı un

Sulu Köfte Nasıl Yapılır?

Öncelikle köfte için gerekli olan soğanı bir kaba rendeleyin ve diğer köfte malzemelerini de ilave ettikten sonra güzelce yoğurun. Ele yapışan bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Bir tepsiye köfteleri bulmak için hazırladığınız unu serpin ve elinizi her seferinde ıslatarak, köfte harcından minik minik kopartıp, yuvarlayın ve unlu tepsiye atın.

Sulu köfte için tüm harcı bu şekilde yaptıktan sonra, tepsiyi ileri geri sallayarak tüm köfteleri una bulayın.

Diğer yandan sosu hazırlamak için soğanı yemeklik doğrayın ve bir tencereye zeytinyağını aldıktan sonra, doğradığınız soğanları pembeleşene dek kavurun.

Salçayı da ekleyip kavurduktan sonra, içerisine 3 su bardağı kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra içine hazırlamış olduğunuz köfteleri atın.

Sulu köftelerin üstüne çıkacak kadar daha sıcak su ilave edin ve baharatlarını da ekledikten sonra, altını kısıp yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın.

Sulu köfteler yumuşayıp, piştikten sonra da servis edin.

Sulu köftenin yanında tereyağlı pirinç pilavı ve sarımsaklı yoğurt ile servisinizi tamamlayabilirsiniz. Afiyet olsun…