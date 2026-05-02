Sulu köfte nasıl yapılır? Sulu köfte için videolu tarifi ve püf noktaları

Sulu köfte, anne eli değmiş hissi veren sıcaklığı ve doyurucu lezzetiyle mutfağımızın enfes sulu yemeklerinden biridir. Hem protein hem de karbonhidratı aynı tencerede buluşturan bu tarif, kıymalı harcın içindeki ince bulgur sayesinde tam kıvamında ve dağılmadan pişer. Hazırlanan minik köftelerin patateslerle uyumu, sofralara oldukça lezzetli bir ana öğün alternatifi sunar. İşte, tam kıvamında sulu köfte tarifi için videolu tarifi ve püf noktaları...

Haberin Devamı

PÜF NOKTALARI

Köfte harcını yoğurduktan sonra buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Köftelerin dağılmaması için kaynamaya başlayan suya ekledikten sonra çok fazla karıştırmayın.

Köfteleri tencereye eklemeden önce una bulayıp fazla ununu silkeleyin.

Kıymayı orta yağlı tercih edin.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

250 gram kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Köftelerin hazırlanması

Geniş bir kap içerisinde kıyma, bulgur, sarımsak, baharatları ve tuzu birlikte yoğurun. Üzerini streç ile kapatıp 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Köfteleri küçük küçük yuvarlayın. Bir kabın içerisine un serpip köfteleri ilave edin ve tüm köfteleri una bulayın.

Pişirme aşaması

Bir tencereye yağ ve soğanı ilave edip kavurun daha sonra salçayı ekleyin. Küp küp doğradığınız patatesleri ilave edin. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kaynamaya başladığında köfteleri ve baharatları ilave edip karıştırın. Köfteler yumuşayana kadar pişirin.

Servis aşaması

Üzerine ince ince kıyılmış maydanoz serperek sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!