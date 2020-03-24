MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Çorba Tarifleri Haberleri Sulu köfte çorbası tarifi
GeriÇorba Tarifleri Sulu köfte çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çorba Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Sulu köfte çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sulu köfte çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Köfteli çorbalar mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden. Özellikle geleneksel tariflerimiz arasında çok sayıda köfteli çorba bulunuyor. Biz bu tarifimizde çok basit bir köfteli çorba hazırladık. Naneli ve salçalı sosuyla bu nefis çorbayı siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 250 gram dana kıyma
  • 1 çay bardağı köftelik bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • Maydanoz
  • 1 adet yumurta
  • Tuz
  • Pul biber
  • Karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Nane

Sulu köfte çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın.

Kıyma, soğan, maydanoz, bulgur, yumurta ve baharatları derin bir kasede toplayın.

Tüm malzemeyi güzelce yoğurun ve misket büyüklüğünde köfteler haline getirin.

Sıvı yağı tencerede kızdırın salça ve naneyi bu yağda kavurun.

Üzerine suyunu ilave edin ve kaynamasını bekleyin.

Kaynayan suyun içine köfteleri atıp 6-7 dakika kadar haşlayın.

Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi