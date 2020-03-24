Sulu köfte çorbası tarifi
Köfteli çorbalar mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden. Özellikle geleneksel tariflerimiz arasında çok sayıda köfteli çorba bulunuyor. Biz bu tarifimizde çok basit bir köfteli çorba hazırladık. Naneli ve salçalı sosuyla bu nefis çorbayı siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 250 gram dana kıyma
- 1 çay bardağı köftelik bulgur
- 1 adet kuru soğan
- Maydanoz
- 1 adet yumurta
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Nane
Sulu köfte çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın.
Kıyma, soğan, maydanoz, bulgur, yumurta ve baharatları derin bir kasede toplayın.
Tüm malzemeyi güzelce yoğurun ve misket büyüklüğünde köfteler haline getirin.
Sıvı yağı tencerede kızdırın salça ve naneyi bu yağda kavurun.
Üzerine suyunu ilave edin ve kaynamasını bekleyin.
Kaynayan suyun içine köfteleri atıp 6-7 dakika kadar haşlayın.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…