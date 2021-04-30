Sultan tatlısı nasıl yapılır? Evde sultan tatlısı yapımı için kolay tarifi
Sultan tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için harika bir seçenek. Ağızda dağılan kıvamıyla da çay saatlerinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Peki sultan tatlısı nasıl yapılır? Evde sultan tatlısı yapımı için kolay tarifi...
Sultan tatlısı, ağızda dağılan kıvamı ve dışındaki haşhaş kaplamasıyla nefis bir tarif. İster özel günlerinizde isterseniz de çay saatlerinizde servis edebilirsiniz. Kısa sürede hazırlayıp, afiyetle tüketin.
MALZEMELER:
2 adet yumurta
200 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
3 su bardağı un
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı Hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
1 çay bardağı süt
Yarım su bardağı mavi haşhaş
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Çeyrek limon suyu
NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Bunun için şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladığı noktada şerbete limon suyunu ekleyin. 10 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Sıvı yağ, tereyağı, yumurta, şeker, Hindistan cevizi, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırın. Daha sonra üzerine unu azar azar ekleyin. Hamurunuz yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Ardından ufak parçalar alarak elinizle yuvarlayın. Hamurunuzu önce süte ardından haşhaşa bulayıp fırın tepsisine dizin.
Tatlınızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin ve fırından çıkarır çıkarmaz soğuyan şerbeti üzerine gezdirin. Tatlınız şerbetini çekince servis edebilirsiniz.