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GeriMutfak Tüyoları Süleymaniye çorbası tarifi: Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.04.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Süleymaniye çorbası tarifi: Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?

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Süleymaniye çorbası tarifi: Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?

Süleymaniye çorbası, Osmanlı mutfağına ait oldukça doyurucu ancak bir o kadar da emek gerektiren bir çorba. Buna rağmen son zamanlarda en çok aranan çorbalardan olan Süleymaniye çorbası, tam anlamıyla uğraştığınıza değecek bir çorba tarifi diyebiliriz. Peki şanı saraylardan gelen bu leziz Süleymaniye çorbası nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında adım adım Süleymaniye çorbası tarifi…

Tam bir besin deposu olan Süleymaniye çorbası, Ramazan’da iftar sofralarının favorilerinden olacak gibi görünüyor. Tek başına bir öğün olarak bile fazlasıyla doyurucu olan bu çorba, “iftarda çorba olsun yeter” diyenler için en ideali. Siz de hazırsanız, tarifimizin malzemelerini ve hazırlanışını aşağıda bulabilirsiniz.

Süleymaniye Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çorba kaşığı un

1 bağ ıspanak

1 tane havuç

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

2-3 çay kaşığı tuz

Köftesi için;

200 gram kıyma

Göz kararı tuz

Karabiber

Dilerseniz çorbayı köftesiz de hazırlayabilirsiniz.

Süleymaniye Çorbası Nasıl Yapılır?

Yıkanmış mercimeği bir tencereye boşaltın. 5 su bardağı suyu üzerine döküp haşlayın. Ayrı bir tencerede doğranmış sarımsakları zeytinyağında kavurun. Havucu rendeleyip unu ve doğranmış ıspanakları ilave edin. Pişmiş olan mercimeği de suyuyla beraber diğer tencereye ekleyip 5-10 dakika daha kaynatın. Tuz ve kimyonu ekleyip sıcak olarak servis yapın.

Çorbanın köftesini hazırlamak için; geniş bir kaba kıymayı, tuzu ve karabiberi koyup, iyice yoğurun. Köfte harcından küçük parçalar alıp, elinizle misket şeklinde yuvarlayın. Kızartmak için, tavada tereyağını eritin ve köfteleri kızartın. Kızarmış köfteleri de Süleymaniye çorbasına ekleyin ve çorbayı tüm malzemeleriyle 5 dakika daha altını kısık bir şekilde pişirin. Süleymaniye çorbanız hazır, şimdiden ellerinize sağlık…

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