Sucuklu zeytinli kek tarifi

Biberi, sucuğu ve zeytinleri minik minik doğrayın.

Maydanozu ince ince kıyın.

Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı yoğurma kabında çırpın.

Sucuk, lor, maydanoz, biber ve zeytini malzemeye ilave edin ve karıştırın.

Un, kabartma tozu, kekik, pul biber ve tuzu da ilave edip tüm malzemeyi güzelce harmanlayın.

Tek porsiyonluk kek kalıplarını tereyağı ile yağlayıp yarısına gelecek kadar kek hamuruyla doldurun. (Kağıt kalıplar ya da silikon kullanırsanız işiniz kolaylaşır.)

Fırını 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra keklerinizi fırına verin ve 30-35 dakika kadar pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.