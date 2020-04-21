Sucuklu zeytinli kek tarifi
Kek denince aklımıza genelde tatlılar geliyor ama tuzlu kekler de enfes oluyor. Özellikle çocukların ikindi kahvaltısı için ya da ramazanda sahur sofraları için oldukça pratik olan tuzlu kekler, kolay bayatlamadıkları için de evlerimizin favorisi. Bugün sizin için nefis bir tuzlu kek tarifi hazırladık, servisi kolay olsun diye de tek tek kalıplarda pişirdik. Sucuklu zeytinli keki siz de çok beğeneceksiniz.
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 100 gram sucuk
- 4-5 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah zeytin
- 1 adet kapya biber
- Yarım demet maydanoz
- 100 gram lor peyniri
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- Tuz
- Kekik
- Pul biber
- Tereyağı
Sucuklu zeytinli kek tarifi Nasıl yapılır?
Biberi, sucuğu ve zeytinleri minik minik doğrayın.
Maydanozu ince ince kıyın.
Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı yoğurma kabında çırpın.
Sucuk, lor, maydanoz, biber ve zeytini malzemeye ilave edin ve karıştırın.
Un, kabartma tozu, kekik, pul biber ve tuzu da ilave edip tüm malzemeyi güzelce harmanlayın.
Tek porsiyonluk kek kalıplarını tereyağı ile yağlayıp yarısına gelecek kadar kek hamuruyla doldurun. (Kağıt kalıplar ya da silikon kullanırsanız işiniz kolaylaşır.)
Fırını 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra keklerinizi fırına verin ve 30-35 dakika kadar pişirin.
İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.