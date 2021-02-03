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Sucuklu yumurta nasıl yapılır? İşte lezzet veren o detay!
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden birisi olan sucuklu yumurta, çeşitli yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak lezzetli bir sucuklu yumurta tarifi için bazı önemli detaylara dikkat etmek, keyifli bir kahvaltı hazzını yaşamada yardımcı olacaktır. Peki, sucuklu yumurta nasıl yapılır ve dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir? İşte, sofralarınıza renk katacak lezzetli sucuklu yumurta tarifi
Basit ve protein gücü yüksek bir lezzet olan sucuklu yumurta, doğru bir tarifle daha keyifli bir kahvaltı ortamı oluşturmanıza imkan tanıyacaktır. Sucukların doğranış şeklinden yumurtanın kırılışına kadar önem arz eden sucuklu yumurta tarifi, birkaç önemli detaya dikkat edilmesi halinde leziz bir tarife imkan tanıyacaktır.
SUCUKLU YUMURTA NASIL YAPILIR?
- Sucuklu yumurta için öncelikle sucukları oval ve çok ince ya da kalın olmayacak şekilde kesin.
- Bir tava içerisine bir tatlı kaşığı civarında yağ koyun.
- Yağı hafif kızdırdıktan sonra kestiğiniz sucukları içerisine atın ve tavayı kısık ateşe getirin.
- Tavadaki sucukları aralıklı olarak ters çevirin.
- Sucukların piştiğine emin olduğunuzda tavanın altını kapatın ve yağı soğuyana kadar bekletin (Bu kısım sucuklu yumurtanın asıl lezzetini almasında önem arz etmektedir.).
- Sucukların içerisinde bulunduğu yağ soğuduktan sonra yumurtaları hazırlayın.
- Kaç adet yumurta kırmayı planlıyorsanız, yumurtaları hazırda bulundurun ya da bir kase vasıtasıyla içerisine tuz ekleyerek çırpın (Yumurtanın sarısının bozulmaması istiyorsanız direkt olarak tava içerisine kırmayı tercih edebilirsiniz.).
- Tavanın altını yeniden açtıktan sonra yumurtaları içerisine ekleyin (İsterseniz tuz ekleyebilirsiniz.).
- Bu aşamada dilerseniz karabiber ve pul biber de ekleyerek farklı bir lezzet alabilirsiniz.
- Afiyet olsun.