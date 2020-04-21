Sucuklu sahur pizzası tarifi
Ramazanda sofralar genelde geleneksel Türk lezzetleriyle şenleniyor ancak zaman zaman pizza gibi tatları da özlüyoruz. Siz de aynı durumdaysanız ramazan pidesiyle yapılan ve iki akımı bir araya getiren sahur pizzasını çok seveceksiniz. Yapılışı oldukça pratik olan bu pizzayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet ramazan pidesi
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 su bardağı su
- 100 gram kaşar
- 100 gram sucuk
- 100 gram mozzarella
- 100 gram mantar
- 5 adet cherry domates
- 1 adet yeşil biber
- Yarım su bardağı siyah zeytin
Sucuklu sahur pizzası tarifi Nasıl yapılır?
Ramazan pidesini bir tepsiye yerleştirin ve üst kısmını elinizle kopararak biraz inceltin.
Ayrı bir kapta pideyi ıslatmak için salça, zeytinyağı tuz, karabiber, kekik ve suyu karıştırın.
Hazırladığınız sosu pidenin üzerine her tarafı ıslanacak şekilde yayın.
Kaşarı rendeleyip pidenin üzerine yayın.
Biberleri, zeytinleri ve mantarları ince ince doğrayın ve pidenin üzerine rasgele serpiştirin.
Mozzarella'yı ve sucuğu da dilimleyip pidenin üzerine dizin.
Cherry domatesleri de ikiye bölüp malzemelerin üzerine yerleştirin.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp pideyi fırına verin.
20 dakika sonra sahur pizzanız hazır. Afiyet olsun…