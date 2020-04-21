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Ramazan Lezzetleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Sucuklu patates yemeği tarifi

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Sucuklu patates yemeği tarifi
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Sucuk genelde kahvaltılarda tüketilen bir et ürünü ancak bu ana yemeklerde sucuk kullanamayız anlamına gelmiyor elbette. Baharatı sarımsağı iyi ayarlanmış bir sucukla nefis bir patates yemeği yapabilirsiniz örneğin. Oldukça da pratik olan sucuklu patates yemeğinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun şimdiden…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 kilogram patates
  • 125 gram sucuk
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet sivri biber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz

Sucuklu patates yemeği tarifi Nasıl yapılır?

Sucuğu D şeklinde, patatesleri küp küp, soğan, sarımsak ve biberleri de yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı tencerede kızdırın.

Sırasıyla soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip kavurun.

Biberlerin rengi dönünce sucukları da ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Son olarak salça, tuz ve karabiber ekleyip bir-iki kez daha çevirdikten sonra patatesleri tencereye aktarın.

Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Yemeğiniz hazır! Soğutmadan servis edin, afiyet olsun…

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