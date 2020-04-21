Sucuklu patates yemeği tarifi

Sucuğu D şeklinde, patatesleri küp küp, soğan, sarımsak ve biberleri de yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı tencerede kızdırın.

Sırasıyla soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip kavurun.

Biberlerin rengi dönünce sucukları da ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Son olarak salça, tuz ve karabiber ekleyip bir-iki kez daha çevirdikten sonra patatesleri tencereye aktarın.

Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Yemeğiniz hazır! Soğutmadan servis edin, afiyet olsun…