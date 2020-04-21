Sucuklu pamuk poğaça tarifi
Kahvaltı denince ilk aklımıza gelen lezzetlerden biri olan sucuk hamur işlerine de çok yakışıyor. Ramazanda sahur sofralarında açma, börek gibi hamur işlerini vazgeçilmez görenlerdenseniz bu sucuklu poğaçayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Yumuşacık hamuruyla bir yiyenin bir tane daha istediği sucuklu poğaçanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı ılık süt
- 3 yemek kaşığı kaymak
- 1 paket kuru maya
- 2 adet yumurta akı
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker
- 100 gram tereyağı
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 4 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 250 gram sucuk
Üzeri için:
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Çörekotu
- Susam
Sucuklu pamuk poğaça tarifi Nasıl yapılır?
4 su bardağı kadar unu yoğurma kasesine alın ve ortasını havuz gibi açın.
Maya, şeker ve tuzu bu boşluğa ilave edin.
Ilık süt, tereyağı, kaymak ve yumurta akını da ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.
Bu esnada poğaçanın iç harcı için kuru soğanı ve biberleri yemeklik, sucuk ve domatesleri ise küp küp doğrayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp önce soğanı ardından biberleri ekleyip kavurun.
Sucuğu ilave edip yağı çıktıktan sonra domatesleri de ekleyin ve 5 dakika kadar pişirip ocaktan alın.
Ayrı bir tavada tereyağını eritip yarısını mayalanan hamura ilave edin.
Hamurdan ufak parçalar koparıp avcunuzda açarak ortasına sucuklu harçtan doldurun ve yuvarlayın.
Poğaçaları fırın tepsisine dizip kalan tereyağını üstlerine gezdirin.
Yumurta sarılarını şekerle çırpıp fırçayla poğaçaların üzerine sürün.
Son olarak çörekotu ve susam serpin ve tepsiyi poğaçaların biraz daha mayalanması için kenara alın.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
30 dakika fırınladığınız poğaçaları ılınınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…