Sucuklu pamuk poğaça tarifi

4 su bardağı kadar unu yoğurma kasesine alın ve ortasını havuz gibi açın.

Maya, şeker ve tuzu bu boşluğa ilave edin.

Ilık süt, tereyağı, kaymak ve yumurta akını da ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.

Bu esnada poğaçanın iç harcı için kuru soğanı ve biberleri yemeklik, sucuk ve domatesleri ise küp küp doğrayın.

Sıvı yağı tavada kızdırıp önce soğanı ardından biberleri ekleyip kavurun.

Sucuğu ilave edip yağı çıktıktan sonra domatesleri de ekleyin ve 5 dakika kadar pişirip ocaktan alın.

Ayrı bir tavada tereyağını eritip yarısını mayalanan hamura ilave edin.

Hamurdan ufak parçalar koparıp avcunuzda açarak ortasına sucuklu harçtan doldurun ve yuvarlayın.

Poğaçaları fırın tepsisine dizip kalan tereyağını üstlerine gezdirin.

Yumurta sarılarını şekerle çırpıp fırçayla poğaçaların üzerine sürün.

Son olarak çörekotu ve susam serpin ve tepsiyi poğaçaların biraz daha mayalanması için kenara alın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

30 dakika fırınladığınız poğaçaları ılınınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…