Sucuklu makarna tarifi
Sucuk genelde kahvaltılarda tüketilir ancak ana yemekler için de çok iyi bir alternatiftir. Hele ki hızlıca bir şeyler hazırlamanız gerekiyorsa ve evde çok fazla malzemeniz de yoksa, makarnayla birleştirip nefis bir öğün elde edebilirsiniz. İftarda da sahurda da zevkle yiyeceğiniz sucuklu makarna tairfimizi bu şekilde düşünerek hazırladık. Beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram makarna
- 125 gram sucuk
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet domates
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz
- Kekik
Servis için:
- Parmesan ya da kaşar rendesi
- Fesleğen
Sucuklu makarna tarifi Nasıl yapılır?
Sucuğu çok ince dilimleyin, domatesleri rendeleyin.
Tereyağını tencerede kızdırıp sucukları ve salçayı ilave edin ve kavurun.
Üzerine domates rendesini ve kekiği ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.
Bu esnada makarnayı haşlayın.
Domates sosuna makarnanın haşlama suyundan biraz ekleyip bir taşım kaynatın.
Makarnayı süzüp sos tenceresine ilave edin.
Güzelce harmanlayıp tabaklara alın.
Üzerine peynir rendesi ve ince kıyılmış maydanoz serpip servis edin. Afiyet olsun…