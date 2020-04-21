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Ramazan Lezzetleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Sucuklu kahvaltı güveci tarifi

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Sucuklu kahvaltı güveci tarifi
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Sahurda kahvaltı yapmayı tercih edenler için nefis bir tarifimiz var: Sucuklu kahvaltı güveci. Çok basit birkaç malzemeyle yapılan bu farklı kahvaltılık, her gün aynı şeyleri yemekten sıkılanlara ilaç gibi gelecek. Bir de püf noktası paylaşalım: Fırını açmak istemezseniz güvecin malzemelerini iki kat fırın kağıdı arasına koyup tost makinesinde de pişirebilirsiniz. Kolay gelsin…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 4 adet patates
  • 200 gram çedar peyniri
  • 125 gram dilimlenmiş sucuk
  • 2 adet yumurta
  • Tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı biber

Sucuklu kahvaltı güveci tarifi Nasıl yapılır?

Sucuğu küp küp doğrayın. Çedarı ve patatesleri rendeleyin.

Patatesleri sularını salmadan hemen derin bir kaseye alın.

Yumurtaları, sucuğu, kaşarı, tuzu ve baharatları patates rendesine ekleyip güzelce harmanlayın.

Fırını 200 dereceye ayırıp ısıtın.

Güveci pişireceğiniz fırın kabını tereyağıyla yağlayın.

Hazırladığınız malzemeyi yağladığınız kaba aktarın.

Güveci fırına verin.

20-25 dakika içinde sucuklu patates güveciniz hazır olacak. Afiyet olsun…

23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu...23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.
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