Sucuklu fırın makarna tarifi

Sucuğu ve mantarları ince ince dilimleyin.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

Makarnayı paketin üzerinde tarif edildiği şekilde aldente haşlayın ve süzün ancak suyunu dökmeyin.

Zeytinyağını tavada kızdırıp önce soğanı ardından sucukları kavurun.

Mantarı da ekleyip kavurduktan sonra salçayı ekleyin ve karıştırın.

Makarnanın haşlama suyundan biraz ekleyip kekiği de ilave ederek sos kıvamına gelene kadar birkaç dakika pişirin.

Beşamel sos için tereyağını eritip içine unu ekleyin ve bir tahta kaşıkla sararıncaya kadar kavurun.

Karıştırma işlemini bırakmadan üzerine azar azar ve yavaş yavaş sütü ekleyin.

Yine karıştırmaya devam ederek sosu muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Sucuklu sosu haşladığınız makarnayla karıştırın.

Sosladığınız makarnayı geniş bir fırın kabına aktarın.

Üzerine beşamel sosu döküp düzgün bir biçimde yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra makarnayı fırına verin.

25 dakika pişirdikten sonra çıkarıp üzerine kaşar rendesi serpin ve yeniden 10 dakika fırınlayın.

Sucuklu mantarlı makarnanız kaşarlar eriyip kızarınca servise hazır. Afiyet olsun…