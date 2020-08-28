Su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi adını nereden alıyor? Adım adım su muhallebisi tarifi
Adını piştikten sonra üzerine gezdirilen sudan olan su muhallebisi, sütlü tatlıların en hafif ve zahmetsizlerinden biri. Peki, su muhallebisi nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Aniden bastıran tatlı krizlerini düşük kalorili bir lezzetle geçirmek isteyenler için su muhallebisinin tarifini derledik.
Su muhallebisi, süt, buğday nişastası, un, şeker ve pudra şekeri gibi her evde bulunan malzemelerle yapılabilen bir tatlı. İşte genellikle gül suyu ve pudra şekeri ilavesiyle servis edilen su muhallebisinin tarifi...
Su Muhallebisi Malzemeleri
4 su bardağı süt
3 su bardağı su
yarım su bardağı buğday nişastası
yarım su bardağı un
yarım su bardağı şeker
gül suyu
pudra şekeri
Su Muhallebisi Nasıl Yapılır?
Öncelikle 4 su bardağı sütü 3 su bardağı su, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı toz şekerle muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiye suyla hafifçe ıslattığınız bir tepsiye dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gül suyu gezdirin, pudra şekeri serpip servise sunun.