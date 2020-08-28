Su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi adını nereden alıyor? Adım adım su muhallebisi tarifi

Su muhallebisi, süt, buğday nişastası, un, şeker ve pudra şekeri gibi her evde bulunan malzemelerle yapılabilen bir tatlı. İşte genellikle gül suyu ve pudra şekeri ilavesiyle servis edilen su muhallebisinin tarifi...

Su Muhallebisi Malzemeleri

4 su bardağı süt

3 su bardağı su

yarım su bardağı buğday nişastası

yarım su bardağı un

yarım su bardağı şeker

gül suyu

pudra şekeri



Su Muhallebisi Nasıl Yapılır?



Öncelikle 4 su bardağı sütü 3 su bardağı su, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı toz şekerle muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiye suyla hafifçe ıslattığınız bir tepsiye dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gül suyu gezdirin, pudra şekeri serpip servise sunun.