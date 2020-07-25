Steak Tartar nedir, nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi ve malzemeleri

Kıymadan yapılan steak tartar, sebzeler eşliğinde yapılan bir et yemeğidir. Genellikle soğan, kapari, biber, Worcestershire sosu ve diğer baharatlarla yapılır. Steak tartarı en farklı kılan özelliği çiğ yumurta sarısı ile servis edilmesidir. İşte Steak Tartar tarifi ve malzemeleri…

Yapımı için malzemeler

200 gram dana kıyma (satır)

1 yumurta

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 arpacık soğan

1 tutam maydanoz

Et tartar tarifi Nasıl yapılır?

Arpacık soğanlarıyla birlikte maydanozları ince bir şekilde kıyın.

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın, sunum için sarısını ayrı bir kaba aktarın.

Yumurtanın beyazı dahil tüm malzemeleri köfte tarifindeki gibi yoğurun.

Yumurta sarısıyla birlikte sunun.