Soya sosu nasıl yapılır? Evde soya sosu yapımı ve tarifi
Doğu ve Güneydoğu Asya mutfaklarında yaygın olarak kullanılan soya sosu, yemeklerine farklı tat katmak isteyenler için tercih edilebilir. Soya fasulyeleri, kavrulmuş tahıl, su ve tuzdan yapılan soya sosu, ülkemizdeki pek çok restoranda da yerlerini aldı. Salata, tavuk, balık gibi yemeklerin yanına yakışan soya sosunu evde denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, soya sosu nasıl yapılır? İşte, soya sosu tarifi ve yapımıyla ilgili ayrıntılar.
Evde soya sosu tarifi farklı tat arayanlar tarafından tercih ediliyor. Pişirme aşamasında hem de servis aşamasında kullanılabilen soya sosu, hazırmış aşamasında bir süre bekletiliyor. İşte, adım adım evde soya sosu tarifi ve malzemeleri.
Yapımı için malzemeler
500 gram kuru soya fasulyesi
3 yemek kaşığı buğday unu
1 yemek kaşığı kaya tuzu
5 su bardağı su
Soya sosu tarifi Nasıl yapılır?
Soya fasulyesini iyice yumuşayana kadar uzun süre haşlayın.
Suyunu süzüp bir kaba alın.
Üzerine unu ilave edin ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
Hamuru bir tepsiye çok ince bir tabaka halinde yayın.
Güneş gören bir yerde küflenene kadar 7 ila 10 gün bekletin. Bu esnada hiç dokunmayın, karıştırmayın.
Küflendikten sonra tepsiden alıp derin bir kaba koyun.
Kaya tuzunu 5 su bardağı suda eritin.
Tuzlu suyu küflenmiş hamurun üzerine ekleyin.
Ağzını kapatıp güneş gören bir yerde 3 hafta daha bekletin.
Bu sürenin sonunda çok ince bir süzgeçten geçirin.
Elde ettiğiniz soya sosunu cam bir kavanoza koyup ağzı kapalı halde saklayın. Afiyet olsun…