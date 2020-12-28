Sosyal medyadan gördüğü şırdan ve mumbarın ustası oldu

Salihli’de yaşayan Elif Kaval, sosyal medyada Adana’nın yöresel lezzetlerinden olan şırdan ve mumbarı görüp, bu konuya da merak sardı.

Nasıl yapıldığını öğrenen Kaval, şırdan ve mumbar dolmasını evde yapıp, sosyal medyadan satmaya başladı.

İstediği ilgiyi görse de işin peşini bırakmayan Kaval, Adana’ya gidip, şırdan ve mumbar dolmasının yapımını ustasından öğrendikten sonra Manisa’nın Salihli ilçesinde işyerini açtı.

Kaval’ın ustası olduğu şırdan ve mumbarların görüntüsü yüz ekşitse de Salihli’de tadanlar tarafından vazgeçilmez oldu.

Kadın girişimci Kaval’ın yaptığı şırdan ve mumbarı tatmak için Ege Bölgesi'nin her il ve ilçesinden tatmaya gelenler oluyor.



“Yapımı 7 saat sürüyor”

Şırdan ve mumbarı ilk sosyal medyada gördüğünü dile getiren Elif Kaval, “Merak üzerine soysal medyadan gördüğüm şırdan ve mumbarı evde yapıp, yine sosyal medya üzerinden tanıtıp satmaya başladım. Talep çok olsa da daha sonra Adana’ya giderek, eğitimini alıp, bu işi iyice öğrendim. Daha sonra Salihli’de kendi işyerimi açtım” dedi.

Şırdan mumbar hakkında bilgiler veren Kaval “Şırdan kuzunun işkembesinin dörtte biri, mumbar ise kuzunun kalın bağırsağıdır. Yöresel lezzetlerde malzeme olarak, pirinç, baharat, biber salçası ve kuzu iç yağı kullanıyoruz. Hazırlanışı ise yaklaşık 7 saat sürüyor. Yedi saattin ardından sofralardaki yerini alıyor. Görünüşüne aldanıp yemeyenler çok fazla ama tattıklarında görecekler ki vazgeçemeyecekleri bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.



"Yiyenler vazgeçemiyor”

Çoğu müşterilerinin merak üzerine gelip şırdan ve mumbarı tattığını anlatan Kaval, “Kimileri beğendi, kimilerine damak tadı farklı geldi. Fakat bunu yiyenler vazgeçemiyor. Adana’nın yöresel lezzetlerinden olan şırdan ve mumbarı, Ege bölge halkıyla buluşturduk, şimdiki hedefimiz ise Eskişehir’e ait olan Balaban Kebabını müşterilerimizle buluşturmak istiyoruz. Herkese afiyet olsun” şeklinde konuştu.

Kaval, korona virüs tedbirleri kapsamında sadece gel al ve paket servisi ile hizmet verdiklerini, sokağa çıkma kısıtlamasında ise sadece paket servisi ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.