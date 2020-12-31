MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıSon dakikacılara hindi uyarısı! Paketli ve etiketli olmayanı almayın
GeriMutfak Tüyoları Son dakikacılara hindi uyarısı! Paketli ve etiketli olmayanı almayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Son dakikacılara hindi uyarısı! Paketli ve etiketli olmayanı almayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakikacılara hindi uyarısı! Paketli ve etiketli olmayanı almayın
Abone Olgoogle-news

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği hindiyi tüketecek olanları uyararak, "Paketli ve etiketli hindi eti tercih edilmeli. Ortam sıcaklığına maruz kalmış açıkta kalan hindi etleri, besin zehirlenmelerine sebep olabilir" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yılbaşı yemeği için hindi satın alacak vatandaşları uyardı.

28
Mükemmel bir sonuç için pişirmeden önce bu işlemi mutlaka yapın...
Mükemmel bir sonuç için pişirmeden önce bu işlemi mutlaka yapın...

Pazaryerlerinde açık tezgahlarda satılan hindi etinin zehirlenmelere neden olabileceğine dikkat çeken Toprak, "Hindi, önemli bir besin kaynağı. Yılbaşı öncesi hindi alacak olan kişiler, mümkün olduğunca tanıdıkları kasaplardan alışveriş yapmalıdır. Tavuk, balık gibi hindi eti de ortalama 4 derecede saklanmalıdır. Soğuk zincire dikkat edilmelidir. Açık havada, üstü açık bir şekilde satılan ve ortam sıcaklığına maruz bırakılan ürünler, kesinlikle satın alınmamalıdır. Özellikle alışverişe çıkıldığında en son hindi, tavuk gibi ürünlerin alınması gerekir. Eve gider gitmez bu ürünler, dolaba konulmalıdır. Ortamda bulunan bakteriler açık tezgahlarda satılan hindi ve diğer etlerin üzerine üremeye maruz kalır. Bu bakteriler, hızlı ürer ve tüketen kişiler de besin zehirlenmesi yaşanabilir" dedi.

9
Adanalı ustalar muhteşem bir hindi dolması için püf noktalarını anlattı
Adanalı ustalar muhteşem bir hindi dolması için püf noktalarını anlattı

Etiketli ürünlerin, tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Toprak, "Mümkün olduğunca ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Paketli ürünlerin üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu işletme kaydı ile onay numarasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Yılbaşı hindisi tarifi
Yılbaşı hindisi tarifi

Kasap İbrahim Bedir, yılbaşı öncesinde hindi satışlarında artış olduğunu belirterek, "Tavuğun kilosu 13 TL, hindinin kilosu ise 28 TL. Bir hindi ortalama 130- 140 TL tutuyor. Hindiyi pahalı bulan veya tüketmek istemeyen kişilerin en iyi alternatifi tavuk eti oluyor" dedi.

İç Pilav Yatağında Hindi | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi