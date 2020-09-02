Çölyak hastaları için glüten içermeyen gıdalar

Glüten bir tür bitkisel protein. Özellikle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinde bulunan bu proteine karşı bazı bireylerde ömür boyu görülen kronik bir alerji ortaya çıkabiliyor. Bu alerji de çölyak diye adlandırılıyor.

Çölyak hastalığı yani glüten alerjisi olan bireylerin bağırsaklarında bulunan villus çıkıntıları glütenin yarattığı tahribat sonucu küçülüyor. Bu da gıdaların emilimini azaltarak beslenme yetersizliğine ve çeşitli hastalıklara yol açıyor.

Uzmanlar çölyak hastalığı olanlar için glütensiz beslenmenin tek tedavi yöntemi olduğunu belirtiyor. Peki glüten içermeyen gıdalar neler?

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN UYGUN GLÜTEN İÇERMEYEN GIDALAR

Öncelikle şunu belirtelim. Türkiye'de son yıllarda çölyak ve glütensiz beslenme konularında artan bilinç sayesinde çok sayıda marka glütensiz makarna, un, atıştırmalık gibi ürünler üretip piyasaya sürmeye başladı.

Ancak bunun dışında doğal olarak glüten içermeyen çok sayıda sağlıklı gıda da mevcut. Çölyakla Yaşam Derneği'ne göre

- Et, tavuk, balık

- Yumurta ve bal

- Süt ve süt ürünleri

- Taze sebze ve meyveler

- Nohut, mercimek, fasulye, kuru börülce gibi bakliyatlar

- Chia tohumu, kinoa ve karabuğday (greçka)

- Soya eti

- Nişastalı ürünlerden pirinç, patates, mısır

- Zeytinyağı ve margarin gibi yağlar

- Badem, Hindistan cevizi, kestane, keçiboynuzu gibi yemişler ve bu yemişlerden elde edilen ürünler gluten içermiyor.