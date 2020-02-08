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Haber Giriş: 08.02.2020 - 06:29,Son Güncelleme:/

Somon sevenler bayılacak: Füme somon roll

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Somon sevenler bayılacak: Füme somon roll

Çok pratik, lezzetli ve gayet şık bir aperatif yapmak ister misiniz? Somon sevenler, bu tarife bayılacaksınız!

Somon sevenler bayılacak: Füme somon rollBen içine ızgara kabak ilave ettim fakat avokado da koyabilirsiniz.

Füme yerine marine somon ile de yapabilirsiniz.

Malzemeler:

200 gram füme somon
1 adet kabak (veya avokado)
200 gram sürülebilir taze peynir.
Tuz
Karabiber

Yapılışı:

Peyniri 1 saat kadar önce buzdolabından çıkarın yumuşasın.

Kabakları ince şeritler şeklinde doğrayıp ızgara tavasında arkalı önlü pişirin.

Tuz karabiber serpip soğutun.

2 adet streç filmi düz bir şekilde tezgaha açın.

İnce somon dilimlerini uçları birbirine değecek şekilde streçe yan yana dizin.

Üzerine tüm somon yüzeyine gelecek şekilde peyniri eşit kalınlıkta sürün.

Üzerine kabak dilimlerini dizin.

Streç filmin yardımı ile kendinize yakan taraftan başlayarak ruloyu sarın.

Uçlarından hafif bastırın.

Buzdolabında ruloyu 2 saat kadar soğutun.

Çok keskin bir bıçak ile 1,5 parmak kalınlığında kesin. Afiyet olsun...

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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