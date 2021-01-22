Sokak pilavı tadında tavuklu pilav tarifi
Karnımızı doyurmak için zaman bulamadığımızda, karşımıza çıkan sokak tezgahlarından aldığımız ve ayaküstü karnımızı doyurduğumuz sokak lezzetleri arasında en sevilen ve en vazgeçilmezlerinden biri tavuklu pilavdır. Şef Rüzgar Sünbül, sizin için sokaktakileri aratmayacak bir tavuklu pilav tarifi hazırladı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram tavuk göğüs eti
- 2 su bardağı pirinç
- 1 çay bardağı şehriye
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 2 su bardağı kaynamış su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
Sokak pilavı tadında tavuklu pilav tarifi Nasıl yapılır?
İlk olarak tavuklarınızı haşlamak için tencereye koyun.
Üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakın.
Haşlanan tavukları soğuması için kenara alın.
Biraz soğuduktan sonra tavukları tiftikleyin.
Bu sırada pirinçleri de ılık suya koyup nişastasının çıkmasını bekleyin.
Pilav tenceresine yağı ekleyip eridiğinde şehriyeleri ilave edin ve kavurun.
Şehriyelerin rengi değişip, kokusu çıktığında pirinçleri de ekleyin ve 5-10 dakika kadar daha kavurun.
Daha sonra pirincin üzerine tiftiklediğiniz tavuğu ekleyin.
1 su bardağı tavuk suyu ve 2 su bardağı kaynamış suyu da ekledikten sonra tuz ve karabiberi de ilave edip bir kere karıştırın ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Çok fazla karıştırmayın.
Pilav suyunu çekip tane tane olduğunda altını kapatın. Afiyet olsun…