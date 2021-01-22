Sokak pilavı tadında tavuklu pilav tarifi

İlk olarak tavuklarınızı haşlamak için tencereye koyun.

Üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakın.

Haşlanan tavukları soğuması için kenara alın.

Biraz soğuduktan sonra tavukları tiftikleyin.

Bu sırada pirinçleri de ılık suya koyup nişastasının çıkmasını bekleyin.

Pilav tenceresine yağı ekleyip eridiğinde şehriyeleri ilave edin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi değişip, kokusu çıktığında pirinçleri de ekleyin ve 5-10 dakika kadar daha kavurun.

Daha sonra pirincin üzerine tiftiklediğiniz tavuğu ekleyin.

1 su bardağı tavuk suyu ve 2 su bardağı kaynamış suyu da ekledikten sonra tuz ve karabiberi de ilave edip bir kere karıştırın ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Çok fazla karıştırmayın.

Pilav suyunu çekip tane tane olduğunda altını kapatın. Afiyet olsun…