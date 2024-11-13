Soğuklarda içinizi ısıtacak, hemen bitmesin isteyeceksiniz! Evde sıcak çikolata nasıl yapılır?
Sıcak çikolata, soğuk havaların en sevilen lezzetlerinden biri. Kokusu ve lezzetiyle tatlı ihtiyacınızı da giderecek. Üstelik yanında kurabiye veya kekle de favoriniz olacak. Hazırlanışı da çok pratik ve kolay. Mis gibi kokusuyla sıcak çikolata tarifini sizin derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte evde sıcak çikolata tarifi, yapımı ve malzemeleri...
SICAK ÇİKOLATA TARİFİ MALZEMELERİ
50 gram bitter çikolata
300 mililitre yarım yağlı süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı kakao
EVDE SICAK ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?
Süt, kakao ve şekeri bir cezveye alın ve karıştırarak kaynatın.
Çikolatayı da küçük parçalara ayırın ve benmari usulü eritin.
Sütü bardaklara eşit olarak bölüştürün ve erimiş sıcak çikolatayı ekleyip karıştırın.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun...