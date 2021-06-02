Soğuk kahve tarifi: Soğuk kahve nasıl yapılır?

Soğuk kahve, yaz aylarında ferahlatıcı olmasının yanı sıra tok tuttuğu için sık olarak tercih ediliyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, soğuk kahve tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı granül kahve

1 su bardağı süt

Damak tadına göre toz şeker

Yarım çay bardağı su

3-4 adet buz küpü

NASIL YAPILIR?

Su, şeker ve kahveyi blender'a alın. Kahve tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha sonra soğuk sütü de ilave edip iyice karıştırmaya devam edin. Ardından buz küplerini de ekleyin ve buzlar parçalanana kadar blender'dan geçirin. Kahveniz hazır! Soğuk kahvenizi bir bardağa alarak servis edin.