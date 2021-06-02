Soğuk kahve tarifi: Soğuk kahve nasıl yapılır?
Sıcak havalarda soğuk kahve ile serinlemeye ne dersiniz? Üstelik evde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bol sütle hazırlanan bu kahvenin tadı da harika. Peki soğuk kahve nasıl yapılır? İşte soğuk kahve tarifi...
Soğuk kahve, yaz aylarında ferahlatıcı olmasının yanı sıra tok tuttuğu için sık olarak tercih ediliyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, soğuk kahve tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.
MALZEMELER:
2 yemek kaşığı granül kahve
1 su bardağı süt
Damak tadına göre toz şeker
Yarım çay bardağı su
3-4 adet buz küpü
NASIL YAPILIR?
Su, şeker ve kahveyi blender'a alın. Kahve tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha sonra soğuk sütü de ilave edip iyice karıştırmaya devam edin. Ardından buz küplerini de ekleyin ve buzlar parçalanana kadar blender'dan geçirin. Kahveniz hazır! Soğuk kahvenizi bir bardağa alarak servis edin.