Soğuk baklava nasıl yapılır? Adım adım evde kolay soğuk baklava yapımı

Son zamanların gözde şerbetli tatlılarından olan soğuk baklava, Ramazan ayı boyunca sütle yapılan şerbetinden dolayı hafif baklavalar arasında üst sıralarda yerini almayı başardı. İçine bol antep fıstığı ekler, şerbetini bol sütle ve az şekerle yaparsanız, ortaya yemelere doyamayacağınız bir soğuk baklava tarifi çıkacaktır. İşte soğuk baklava malzemeleri ve kolay tarifi….

Soğuk Baklava Tarifi İçin Malzemeler

Bir paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı

Üzeri için:

1 çay bardağı robottan geçerek toz haline getirilmiş sütlü çikolata

1 çay bardağı kakao

Yarım çay bardağı şeker

Şerbeti için:

5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?

Soğuk baklava tarifine öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım.

Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha fokurdatın.

Diğer yandan tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.

Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. Kata ulaştığında arasına fıstık serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız çikolata, kakao, şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.

Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.

Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.

Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.