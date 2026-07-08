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Hürriyet LezizzTariflerSoğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)
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Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)

Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)

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Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla hazırlanıp sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Bu nefis çorba, haşlanmış buğday ve nohut sayesinde uzun süre tok tutarken içinizi serinletiyor. Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanıp ana yemeklerin öncesinde soğuk bir başlangıç yapmak isteyenler ya da tek başına hafif öğün arayanlar için enfes bir seçenek oluyor. İşte, videolu anlatımıyla soğuk ayran aşı çorbası tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)
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Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)
Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 3 su bardağı yoğurt
  • 1 kase haşlanmış buğday
  • 1 kase haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
Nasıl Yapılır
  1. Bakliyatların hazırlanması
    Nohut ve buğdayı ayrı kaplarda üzerini geçecek kadar suda bir gece bekletin. Ertesi gün sularını süzüp ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın. Kenara alıp soğutun.
  2. Birleştirme aşaması
    Yoğurdu geniş bir kaba alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. İçerisine suyu ekleyin. Tuzu ve karabiberi ilave edip önceden haşlayıp soğuttunuz buğday ve nohudu ekleyip karıştırın. Küçük bir tencereye zeytinyağını ilave edin. Naneyi ekleyip bir iki dakika kavurun ve çorbanın üzerine dökün.
  3. Servis aşaması
    Bir servis tabağına alıp üzerine kuru nane serpiştirerek soğuk servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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