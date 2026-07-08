Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla hazırlanıp sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Bu nefis çorba, haşlanmış buğday ve nohut sayesinde uzun süre tok tutarken içinizi serinletiyor. Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanıp ana yemeklerin öncesinde soğuk bir başlangıç yapmak isteyenler ya da tek başına hafif öğün arayanlar için enfes bir seçenek oluyor. İşte, videolu anlatımıyla soğuk ayran aşı çorbası tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...