MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıSoğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi
GeriMutfak Tüyoları Soğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 08.11.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Soğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi
Abone Olgoogle-news

Soğanlama, saray mutfağı içerisinde yer alan önemli ve pratik lezzetlerden birisidir. Standart malzemeler ile leziz bir yemek yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan soğanlama, aynı zamanda yeşil mercimek ve yumurtadan aldığı protein desteği ile oldukça faydalı bir menü oluşturmaya da imkan tanıyor. Peki, soğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama malzemeleri ve tarifi

Kıymayla, tavukla ya da mercimekle yapılabilen bu yumurtalı yemek, bayat ekmekleri değerlendirmek için de çok doğru bir seçenek. Peki, soğanlama nedir ve nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler

SOĞANLAMA MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 4 adet kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 2 tatlı kaşığı kuru nane
  • 4 adet yumurta
  • 2-3 dilim bayat ekmek

SOĞANLAMA TARİFİ

Önceden ıslattığınız mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın.

Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

10-12 dakika kadar kavurduğunuz soğanlara salçayı ilace edin.

Haşladığınız mercimekleri tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyin.

1 su bardağı da su ilave ederek suyunu çekene kadar önce harlı sonra kısık ateşte pişirin.

Bu esnada bayat ekmekleri küp küp doğrayıp tabağa dizin.

Mercimeklerin suyu çekilince üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.

Yumurtalar pişince tencereyi ocaktan alın.

Ekmek parçalarının üzerine yayıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi