Soğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi
Soğanlama, saray mutfağı içerisinde yer alan önemli ve pratik lezzetlerden birisidir. Standart malzemeler ile leziz bir yemek yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan soğanlama, aynı zamanda yeşil mercimek ve yumurtadan aldığı protein desteği ile oldukça faydalı bir menü oluşturmaya da imkan tanıyor. Peki, soğanlama nedir nasıl yapılır? İşte, soğanlama malzemeleri ve tarifi
Kıymayla, tavukla ya da mercimekle yapılabilen bu yumurtalı yemek, bayat ekmekleri değerlendirmek için de çok doğru bir seçenek. Peki, soğanlama nedir ve nasıl yapılır? İşte, soğanlama tarifi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 4 adet kuru soğan
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 2 tatlı kaşığı kuru nane
- 4 adet yumurta
- 2-3 dilim bayat ekmek
SOĞANLAMA TARİFİ
Önceden ıslattığınız mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın.
Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.
10-12 dakika kadar kavurduğunuz soğanlara salçayı ilace edin.
Haşladığınız mercimekleri tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyin.
1 su bardağı da su ilave ederek suyunu çekene kadar önce harlı sonra kısık ateşte pişirin.
Bu esnada bayat ekmekleri küp küp doğrayıp tabağa dizin.
Mercimeklerin suyu çekilince üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.
Yumurtalar pişince tencereyi ocaktan alın.
Ekmek parçalarının üzerine yayıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…