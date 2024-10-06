Soğan turşusu tarifi: Soğan turşusu nasıl yapılır, kaç günde olur? İşte malzemeler...
Soğan turşusu, özellikle hamburger yapımında tercih ediliyor. Ayrıca diğer bildiğimiz turşulardan da biraz farklı. Bazı turşular 2-3 haftada yemeye hazır hale gelirken, soğan turşusu daha hızlı olgunlaşabiliyor. Farklı bir alternatif arıyorsanız, bu turşuya da bir şans verebilirsiniz. Soğan turşusu yapım aşamalarını sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte soğan turşusu tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
2 adet kırmızı soğan
1,5 yemek kaşığı esmer şeker
1 çay bardağı bardağı su
1 su bardağı elma sirkesi
2 çay kaşığı kaya tuzu
1 çay kaşığı karabiber
SOĞAN TURŞUSU NASIL YAPILIR?
Soğanları piyazlık doğrayın.
Sos tenceresini ocağa alıp içinde suyu ısıtın.
Şekeri ilave edip karıştırarak eritin.
Tuzu ve sirkeyi de ilave edin.
Soğanları tencereye ekleyip tencereyi ocaktan alın.
Malzemeyi kavanoza aktarıp soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığına gelince servis edebilir ya da buzdolabında saklayabilirsiniz.
Afiyet olsun…