search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerSoğan dolması tarifi (Videolu)
#soğan dolması#soğan dolması videolu tarifi#soğan dolması tarifi#soğan dolması malzemeleri#soğan dolması nasıl yapılır?
Soğan dolması tarifi (Videolu)

Soğan dolması tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Geleneksel dolma tariflerine pratik ve lezzetli bir seçenek getiren soğan dolması, soğanların piştikçe kazandığı enfes tatla sofraların en özel yemeklerinden biri oluyor. İç harcındaki bol baharatı, nar ekşisi, kıymanın uyumuyla tam kıvamında ve iştah açıcı bir lezzet kazanıyor. Fırın nar ekşili sosla pişen bu dolmalar, hem ana öğün olarak hem de şık bir ara sıcak olarak her sofraya çok yakışıyor. İşte, soğan dolması için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Soğan dolması tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Soğan dolması tarifi (Videolu)
Soğan dolması tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 6 adet kuru soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Yarım su bardağı domates püresi
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 5 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2-3 kepçe soğan suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Nasıl Yapılır
  1. Soğanların haşlanması
    Soğanları soyun ve ortan ikiye kesik atıp haşlayın. Soğanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alıp süzün ve soğumaya bırakın.
  2. İç harcın hazırlanması
    İç harcı için soğan, sarımsak ve maydanozu mutfak robotunda çekin. Bir kap içerisine kıymayı, pirinci, soğanlı karışımı, sumağı, nar ekşisini, domates püresini, pul biberi, karabiberi, salçaları ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Üzerini streçle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  3. Şekillendirme aşaması
    Haşlanan soğanların aralarındaki zarları alarak katman katman ayırın. Kenar kısmına harçtan bir tatlı kaşığı ilave edip içe doğru yuvarlayarak sarın.
  4. Pişirme aşaması
    Sosu için haşladığınız soğan suyunun içerisine domates salçası, zeytinyağı, tuz ve nar ekşisini ekleyip karıştırın. Soğanları bir fırın kabına dizin ve sosu dolmaların üzerine gezdirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında suyunu çekip dolmalarının üzerleri renk alana kadar pişirin.
  5. Servis aşaması
    Oda sıcaklığında 5-10 dakika dinlendirip servis edin.
  6. Afiyet olsun!
Kapat