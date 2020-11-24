Soğan çiçeği (Çiçek soğan) tarifi

Mümkün olan en büyük ve düzgün şekilli soğanı kullanmaya çalışın.

Tepesini kesip kabuklarını soyun ancak kökünü ayırmayın.

Soğanı ters yüz edip kökü üstte kalacak şekilde kesme tahtasına yerleştirin.

Kökten 1 santimetre kalacak şekilde soğanı dik, yatay ve diyagonal olmak üzere dört kez kesip 8 parçaya bölün. (Soğanınız yeterince büyükse 12 ya da 16 parça da kesebilirsiniz.)

Yeniden kaldırıp kökü alta gelecek şekilde tahtanın üzerine hafifçe atın ve parçaların çiçek gibi açılmasını sağlayın. (Soğanı buzlu suya koyarsanız daha kolay açılır.)

Diğer yanda un, nişasta, ekmek kırıntısı, tuz, sarımsak ve baharatları güzelce karıştırın.

Yumurtayı ve sütü de ayrı bir yerde çırpın.

Sıvı yağı derin bir tencerede ısıtmaya başlayın.

Açılan soğanı kurulayıp önce unlu sonra yumurtalı sonra tekrar unlu karışıma bulayın. Buladığınız malzemelerin soğan parçaları arasına güzelce girdiğinden emin olun.

Güzelce kapladığınız soğanı bir kevgir yardımıyla yağa alın ve tencerenin ortasında tutarak kızartın.

Kızaran soğanı yağdan alıp kağıt havlunun üzerinde fazla yağını çektirin.

Ketçap, hardal gibi soslarla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…