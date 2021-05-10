Şöbiyet baklava tarifi: Ev yapımı şöbiyet baklava nasıl yapılır?

Bayramlık baklavalar yavaş yavaş menülerde yerini almaya başlarken hangi baklavayı hazırlasam diye düşünenlere, dışı kıyır kıyır, içi enfes muhallebisiyle damak çatlatan şöbiyet baklava tarifi hazırladık. Biz, hamuru için de ev yapımı hazırlayabileceğiniz malzemeler ve detayları verdik. Dilerseniz baklava hamurunu hazır kullanabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık.

Şöbiyet Baklava Tarifi Malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağından iki parmak eksik süt

Yarım çay kaşığı silme tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Muhallebisi için;

1,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı irmik

4 yemek kaşığı şeker

Ayrıca içi için çok ince çekilmemiş ceviz veya fındık

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üzeri için;

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

Açmak için nişasta

Ev Yapımı Şöbiyet Baklava Nasıl Yapılır?

Şöbiyet baklavası için öncelikle hamuru yapalım. Unu yoğurma kabına alıp ortasını açın.

Malzemelerin hepsini ortasına katın. Ortadan başlayarak yoğurmaya başlayın.

Hamurunuzda pütür kalmaması önemli, bu nedenle çok iyi bir şekilde yoğurulmalı.

Sonra hamuru on eşit bezeye ayırın.

Üzerine bir bez örtüp 40-45 dakika kadar dinlendirin.

Hamurlar dinlenirken bir yandan da muhallebiyi yapmaya başlayalım.

Ev yapımı şöbiyet baklava için; süt, irmik, şekeri karıştırıp göz göz oluncaya kadar kaynatın.

Şöbiyet muhallebisi ilk kaynadığında sıvı gelebilir fakat soğuyunca, donunca tam kıvamında olacaktır.

Muhallebi hazırlandıktan sonra dinlenen hamurları her birini pasta tabağı büyüklüğünde nişasta yardımıyla açın.

Birinciyi açıp elimizle üzerine nişasta serpip her yerine sürün.

İkinciyi açıp birincinin üzerine koyup elimizin ortasıyla bastırarak birbirlerine yapışmasını sağlayın. On beze bitene kadar açıp nişasta serpip üzerlerine bastırın.

Bezeler bitince nişasta serperek ara sıra kocaman bir yufka olana kadar incecik olana kadar açın.

Nişasta yardımıyla açma işlemi bitince yufkamızı orta büyüklükte kare kesin.

Ortasına yaptığımız soğuyan muhallebiden yarım tatlı kaşığı katıp muhallebinin üzerine çekilmiş ceviz ya da fındık katıp muska şeklinde kapatın.

Kenarlarından bastırın ki sonradan açılmasın.

Sonra borcama dizin. Ben bu şekilde dizdim. Siz isterseniz sırt sırta da dizebilirsiniz.

Dizme işlemi bittikten sonra bir su bardağı eritilmiş tereyağını şöbiyetlerin her yerine gelecek şekilde yemek kaşığı yardımıyla dökelim. Özellikle aralarına yağı dökmeye dikkat edin.

180 derecede nar gibi kızarana kadar pişirin.

Tatlımız pişerken şerbet için su ve şekeri tencereye alıp kaynamaya bırakalım.

Kaynamaya başladıktan sonra on beş dakika kaynaması yeterli. Altını kapatmaya yakın birkaç damla limon suyu sıkın ve altını kapatın.

Kızaran tatlıları fırından alıp soğumaya bırakın. Tatlımızın soğuk şerbetin ılık olması gerekiyor, aksi halde hamurlaşabilir.

Tatlılar soğuyunca ılık şerbeti yavaş yavaş her yerine dökün.

Dilerseniz şöbiyet baklavayı dondurma ya da kaymak ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…