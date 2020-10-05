Sizin favori limon sıkma gereciniz hangisi?
Limon salatalarımızın, çorbalarımızın olmazsa olmaz lezzet kaynağı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sağlık kaygıları da devreye giriyor ve limon tüketimimiz artıyor. Peki limon suyunu sıkmak için en iyi gereç hangisi? Hepsinin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmek bizden, seçimi yapmak sizden.
ELEKTRİKLİ NARENCİYE SIKACAĞI
"Alet işler el övünür" atasözünü akıllara getiren elektrikli narenciye sıkacağı ile kol gücünüzü hiç harcamadan birkaç saniye içinde limon sıkabilirsiniz. Ancak bu cihazlar biraz hacimli olduğundan toplama, kaldırma ve saklama kısımları biraz sorun yaratabilir. Dahası birkaç parça aynı anda kirlendiği için bulaşık da çıkacaktır.
ÇUBUK ŞEKLİNDE NARENCİYE SIKACAĞI
Türkiye'de son dönemde yaygınlaşan çubuk şeklindeki narenciye sıkacakları mutfakta çok az yer kaplayan, oldukça pratik gereçler. Ancak bu çubuklarla limon sıktığınızda çekirdekleri süzecek bir mekanizmanız ne yazık ki yok. O kısım ekstra iş demek.
AYAKLI MİKSER
Limonları dörde bölüp mikserin haznesine atın ve hamur yoğurma paletini kullanarak limonları ezin. Ardından süzüp suyunu ve posasını ayırın. Bu işlem biraz uğraştırıcı görünmekle birlikte limonun kabuğundaki yağın suya çıkmasını sağladığından daha yoğun aromalı bir limon suyu elde etmenizi sağlıyor. Ancak tek limon sıkarken uğraştığınıza değmez, daha büyük miktarlar için düşünebilirsiniz.
LİMON PRESİ
Kullanımı oldukça kolay olan pres şeklindeki narenciye sıkacakları hem az yer kaplıyor hem de çekirdek sorunu yaratmıyor. Yıkanışı da oldukça kolay olan limon preslerinin metal ve plastik çeşitlerini piyasada bulmak mümkün. Bizim önerimiz limonun asidinden etkilenmeyen metal bir pres, çünkü plastiklerin sapları sıkıştırmaya dayanamayıp kırılabiliyor.
BONUS: MİKRODALGA FIRIN
Elbette mikrodalgayı limonu sıkmak için kullanmayacaksınız. Ancak sıkacağınız limonu birkaç saniye mikrodalgada döndürdüğünüzde hangi metodu kullanırsanız kullanın daha fazla su elde edebilirsiniz.