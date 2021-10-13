Siyah pirinç nasıl pişirilir? Siyah pirinç kaç dakikada pişer, faydaları nelerdir?

Siyah pirinç beyaz pirince göre daha çok magnezyum içermesinden ötürü; sinir dokusu, kalp sağlığı, kemikler ve kasların çalışması adına çok önemli bir besindir. İçeriğinde bulunan magnezyum, hücrelerin enerji üretmesinde önemli rol üstlenerek, bedenin enerjisini arttırmakta ve bağışıklığı güçlendirmektedir.

Siyah pirincin, beyaz pirince göre bir diğer farkı da antioksidan seviyesinin çok yüksek olmasıdır. Bu bileşenler, insan bedeninin bağışıklık sistemini güçlendirerek, yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Dünya çapında en pahalı pirinçler içerisinde bulunan siyah pirinç, sınırlı oranda üretilen ve farklı damak lezzetine hitap eden doğal bir tada sahiptir. Bu özellikler sayesinde başka pirinçlerden değişik olan siyah pirinç, farklı lezzet arayanlar için birebirdir.

​​​Siyah Pirinç Nasıl Pişirilir?

Siyah pirinç; beyaz pirinçte olduğu üzere her tarifte kullanılabilen bir pirinç türüdür. Siyah pirinç; beyaz pirince göre daha sert bir yapıdadır. Bu yüzden siyah pirincin yumuşaması için pişirirken daha fazla su kullanılması gerekmektedir. Örnek olarak; beyaz pirinç kullanılan pirinç pilavında bir bardak pirinç içerisine iki su bardağı kadar su kullanılıyorsa, siyah pirinç kullanılırken üç su bardağı su kullanılır. Bununla beraber siyah pirinç pişirilirken; beyaz pirinçte olduğu gibi mantar, şehriye gibi alternatiflerle zenginleştirmek mümkündür.

Siyah pirinç pişirilirken; pirincin tane şeklinde olması adına, ayıklama işleminden sonra bol bol su ile durulamak önemlidir. Bu şekilde pirincin nişasta oranı da azalacaktır. Siyah pirinç pişirilirken, tencerenin kapağının sürekli açılmaması önemlidir. Bununla beraber ara sıra tahta kaşık yardımıyla kontrol edilmesi yeterli olacaktır. Siyah pirinç; zeytinyağı eşliğinde de pişirilebilir.

Siyah Pirinç Kaç Dakikada Pişer?

Siyah pirinç; beyaz pirince oranla biraz daha geç pişer. Siyah pirinç; genel olarak yaklaşık 20- 30 dakika içerisinde pişmektedir. Siyah pirincin daha kolay pişmesi için önceden suda bekletmek ve bol su ile pişirmek önemli olacaktır.

Siyah Pirincin Faydaları Nelerdir?

Siyah pirincin; insan sağlığı açısından çok fazla faydaya sahip olduğu belirtilebilir. Siyah pirincin faydaları ise;

- Siyah pirinç; antioksidan tarafından oldukça zengindir. Antioksidan tarafından zengin olan siyah pirinç, yaşlanma etkilerini oldukça azaltmaktadır.

- Siyah pirinç, insan vücudunun bağışıklığını güçlendirmektedir.

- Siyah pirinç; DNA hasarını en aza indirmektedir.

- Yaşlanma karşıtı olan siyah pirinç; yaşlanmanın olumsuz etkilerini en aza indirir.

- Bilhassa mineral ve lif açısından çok zengin olan siyah pirinç; vejetaryenler için oldukça önemli bir besindir.

- Siyah pirincin besin değeri oldukça yüksek olup, mineral ve magnezyum açısından da çok zengin olduğu söylenebilir.

- Siyah pirincin içerisindeki şeker oranı azdır.

- Siyah pirinç rengini; 3-0-beta glukosit, sianidin ve antisianinlerden almış olup, tadını da bilhassa asetil prolinden almaktadır. Genetiği ile oynanmamış olması, oldukça önemlidir.

- Siyah pirincin içerisindeki antioksidan; bedeni zararlı ve yabancı maddelere karşı korumaktadır.

- Siyah pirinç, beyaz pirince göre daha fazla magnezyum içermesinden ötürü; sinir dokusu, kemik ve kalp sağlığı, kasların çalışması adına oldukça önemli bir kaynaktır. Magnezyum; hücrelerin enerji üretmesinde rol oynayıp, bedenin enerji seviyesini arttırmakta ve sinir sistemini güçlendirmektedir.

- Siyah pirinç; içerisinde bulunan magnezyumdan ötürü kemik rahatsızlıklarının önüne geçmektedir.