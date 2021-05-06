Sivas Yemekleri - Sivas'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Sivas Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Sivas yöresinde bulunan çeşitli yemekler bulunmaktadır. Sivas iline gitmeyi düşünüyorsanız öncesinde yöresel yemekleri hakkında bilgi edinmeniz, yemek seçimi konusunda size oldukça yardımcı olacaktır. Şehre ait yöresel lezzetler hakkında siz de öncesinde fikir edinerek daha kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz.

Meşhur Sivas Yemekleri - Sivas Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Baviko

Kesme Aşı

Sirok

Pezik

Kelle Tatlısı

Divriği Pilavı

Sivas Katmeri

Hingel

Madımak

Pehli

İçli Köfte

Sivas Kebabı

Gülüt

Peskütan Çorbası

Baviko

Sivas yöresine ait yemeklerden bahsederken akla ilk gelen yemeklerden birisi de baviko olarak ifade edilebilir. Baviko hazırlanırken ilk olarak kömbesinin hazırlanması gerekmektedir. Sert bir hamurdan yapılan kömbenin üzerine koyu sarımsaklı ayranın dökülmesi ile oluşan bir yemektir. Son olarak üzerine eritilmiş tereyağ dökülebilir.

Kesme Aşı

Sivas yöresine ait olan ve oldukça fazla tüketilen bir yemektir. Yeşil mercimek ve erişte ile yapılan son derece lezzetli bir yemek olan kesme aşını denemenizi tavsiye ederiz.

Sirok

Sirok, aynı zamanda gömme ismi ile de bilinmekte olan yöresel bir lezzettir. Sirok gevrek bir şekilde pişirildiğinde son derece lezzetli olmaktadır. Aynı zamanda servisi esnasında kenarlarına ayran dökülerek servis edilmesi de değişik bir lezzet ortaya çıkarmaktadır.

Pezik

Sivas yöresine ait dal turşusu olarak bilinmekte olan pezik oldukça fazla tüketilmektedir. Pezik turşusu yedikçe daha fazla yemek isteyeceğiniz bir lezzet olarak ifade edilebilir. Siz de bir kere denedikten sonra pezik turşusu vazgeçilmeziniz olacaktır.

Kelle Tatlısı

Kelle tatlısı Sivas yöresine ait tatlardan birisi olarak bilinmektedir. Sunum esnasında bir bütün olarak servis edildiği için kelle tatlısı ismini almış olan bir tatlı türüdür. Görünüşü itibariyle baklavayı andıran bir tatlı olsa bile içi daha çok kadayıfa benzemektedir.

Divriği Pilavı

Divriği pilavı içerisinde yer alan zengin malzemeler pilava daha da fazla lezzet katmaktadır. Pilavın içerisine eklenen nohut, kuş üzümü ve kuzu eti ile ana yemek olarak da tüketilmekte olan eşsiz bir lezzettir.

Sivas Katmeri

Sivas yöresine ait en fazla sevilen lezzetlerden birisi de Sivas katmeri olarak bilinmektedir. Bol yağ ile yapılan Sivas katmeri her öğün tüketebileceğiniz lezzetli bir hamur işi tarifi olarak ifade edilebilir.

Hingel

Hingel, Sivas yöresine özgü bir mantı çeşididir. İçerisine malzeme konulan hamur kapatılarak haşlanır. Sade ve yoğurtlu bir şekilde servis edilebildiği gibi üzerine kırmızı toz biber ekilerek de servis edilebilir. Sivas şehrinde bulunan kişilerin severek tükettiği bir yemek çeşididir. Peynirli veya patatesli çeşitleri de bulunmaktadır.

Madımak

Madımak yemeği de Sivas yöresinin en meşhur yemekleri arasında yer almaktadır. Madımak yemeği görünüşü itibariyle ıspanak yemeğine benzetilmekte olan bir yemektir. Ancak lezzet bakımından farklı bir tadı vardır. Madımak, dağlarda yetişen bir bitkidir. Sulu bir yemek olarak yapılmaktadır. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilir.

Pehli

Pehli yemeği en sevilen et yemekleri arasında yer almaktadır. Kemikli koyun eti kullanılarak yapılan bir yemektir. Aynı zamanda içerisinde soğan ve patlıcan gibi bazı sebzelerde bulunmaktadır.

İçli Köfte

İnce bulgurun içine doldurulan kıymalı ve cevizli harç ile hazırlanmakta olan bir çeşit köftedir. İçli köfte hem kızartılarak hem de haşlanarak servis edilebilmektedir. Sivas yöresinde içli köfte genel olarak haşlanarak servis edilmektedir.

Sivas Kebabı

Sivas'ın en çok sevilen yöresel lezzetlerinden birisi de Sivas kebabı olarak bilinmektedir. Kuzu eti, patlıcan ve domates kullanılarak hazırlanan oldukça lezzetli bir kebap türüdür.

Gülüt

Sivas yöresine özgü bir kek çeşidi olan gülüt, sevilerek tüketilmekte olan bir lezzettir. Ağızda dağılan enfes bir lezzet ile tanışmak isterseniz eğer Sivas yöresine özgü gülüt kekini mutlaka denemeniz gerekecektir.

Peskütan Çorbası

Yarma, mercimek ve kemikli et kullanılarak hazırlanan oldukça lezzetli yöresel bir çorbadır. Pişirilen yoğurt ile hazırlanmakta olan peskütan çorbasını siz de mutlaka denemelisiniz.