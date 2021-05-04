Hıngel her yörede farklı isimlerle ve şekilde karşınıza çıkıyor. Ancak şimdi sizinle paylaşacağımız hıngel tarifi Sivas’a özgü bir lezzet. Metez ve Çerkes mantısı olarak tanınan Sivas hıngeli, büyük taneli olması, patatesli veya kıymalı çeşitleriyle hazırlanabilmesi bakımından sofralarda çeşitlilik sunuyor. Peki Sivas hıngeli nasıl yapılır?

Sivas Hıngeli Tarifi ve Malzemeleri

2 adet yumurta

1 su bardağı su

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

İç harcı:

3 adet orta boy patates (haşlanıp, ezilmiş)

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

Tuz

Kırmızıbiber

Karabiber

Sivas Hıngeli Nasıl Yapılır?

Sivas hıngelini hazırlamak için öncelikle su, yumurta ve tuzu uygun bir kâseye koyarak mantı hamurunu biraz katı kıvama gelinceye kadar yoğurun.

Diğer yandan da ince doğranmış soğan, karabiber, kırmızıbiber ve tuzu önceden haşlayıp ezdiğiniz patatese ekleyerek iç harcı hazırlayın.

Sivas hıngeli için yoğurduğunuz hamurdan bezeler alın.

Alınan her bir bezeyi mümkün olduğu kadar incecik açın.

Açtığınız hamuru yaklaşık 2 santimetre boyunda, kare şeklinde kesin ve ortasına hazırladığınız iç harcı ekleyip kenarlarından bastırarak üçgen şeklinde kapatın.

Sivas hıngeli mantılarınızı tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün.

Üzeri için sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağını hazırlayın. İsterseniz tereyağına pul biber de ekleyebilirsiniz.

Haşlanan hamurları süzdükten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağını üzerine gezdirerek servis edin.

Dilerseniz patatesli hıngeli yoğurtsuz da hazırlayabilirsiniz.

Fakat kıymalı harç ile yaptıysanız mutlaka yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...