Sirha İstanbul bu yıl Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacak

Restoran, otel ve yiyecek- içecek profesyonellerine yönelik, uluslararası düzeyde seçkin ve kapsamlı bir organizasyon olan Sirha İstanbul, sektör profesyonellerini her yıl daha da güçlenerek bir araya getirmeye devam ediyor.

SEKTÖR BU YIL AVRASYA GÖSTERİ MERKEZİ'NDE BULUŞACAK

Her yıl İstanbul Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilen Sirha İstanbul, bu yıl 19-21 Kasım 2020 tarihleri arasında ziyaretçilerini, Avrasya Gösteri Merkezi’nde ağırlayacak.

HORECA sektörünün profesyonelleri İstanbul’un en eski yerleşim yeri olan Yenikapı’da 20 bin m²’lik alana inşa edilen Avrasya Gösteri Merkezi’nde, firmalarına vizyon katacak yenilikler ve teknolojilerle buluşacak.

Firma ve ziyaretçi katılımı açısından her yıl büyüyerek gelişen Sirha İstanbul, bu yıl da yüzlerce marka ve firmaya ev sahipliği yapacak, binlerce sektör profesyoneli ve karar vericiyi ağırlayacak. Yeme içmeden mutfak ekipmanlarına, sofra takımlarından dekorasyona, kafe–bar ürünlerinden sektöre yönelik hizmet ve teknolojilere kadar geniş bir yelpazede yer alan katılımcı firma fuarda bir araya gelecek.