Şırdan nedir? Evde şırdan dolması nasıl yapılır?

Şırdan koyun ya da inek gibi geviş getiren hayvanların midelerindeki dört gözden sonuncusuna verilen isimdir. İşkembe, börkenek, kırkbayır, şırdan (ya da şirden) olarak giden sıralamada midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır.

Midenin bu bölümü iyice temizlendikten sonra baharatlı pirinç karışımıyla doldurulur. Ağzı dikilir ve salçalı suda pişirilir. Böylece şırdan dolması elde edilir. Şırdan dolması üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serperek yenir.

Sakatat sevenlerin gözdesi olan şırdanı evde yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta temizliktir. Tıpkı işkembe için olduğu gibi şırdanın temizliği de çok önemlidir. Kasaptan aldığınız şırdanın içini temizledikten sonra her iki yüzünü de önce soğuk sonra sıcak suyla defalarca yıkamalısınız. Ardından tuzlu ve limonlu bir su hazırlayarak şırdanları bu suda birkaç saat bekletmeli ve renginin ağarmasını sağlamalısınız. Ardından yeniden yıkayacağınız şırdan doldurulmaya hazırdır.

Gelelim şırdan dolmasının yapılışına… Öncelikle, ihtiyacımız olan malzemeler şöyle:

4 adet şırdan

3 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Şırdanları yukarıda bahsettiğimiz şekilde temizleyin. Soğanı incecik kıyın. Pirinç ve diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız bu harcı şırdanların içine doldurun. Şırdanların ağzını dikip tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın.

Pişerken çatalla kontrol edin. Pirinçler yumuşadığınızda yemeğiniz hazırdır. Üzerine bolca kimyon ve pul biber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!