Sinop Yemekleri - Sinop'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Sinop Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Sinop Türkiye'nin en güzel yemeklerine sahip olan illerinden bir tanesidir. Sinop'ta görülmeye değer olan pek çok güzel yemekler vardır. Durum böyle olunca Sinop şehrini cazip kılan pek çok detay vardır. Usta aşçıların yapmış olduğu Sinop yemekleri denemeye değer olan yemeklerden oluşmaktadır.

Meşhur Sinop Yemekleri - Sinop Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Sinop Mantısı

Mantı ülkemizde en sevilen yemeklerden bir tanesidir. Fakat Sinop mantısı tamamen ezberinizi bozacak cinsten tadı olan bir mantı yemeğidir. Sinop yöresine özgü olan Sinop mantısı büyük bir titizlikle yapılan mantıdır. Hem besleyici hem de lezzetli olan Sinop mantısı Kayseri mutfağına da özgü olan bir mantıdır. Sinop mantısı lezzeti ile ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin en sevilen mantı çeşitlerinden olan Sinop mantısı bu şehre geldikten sonra denemeniz gereken ilk yemeklerden bir tanesidir. Sinop mantısı içerisinde yumurta tuz ve soğan da yer almaktadır. Üzerinde karabiber de ilave edilir.

2) İçli Tava

Karadeniz yemeği kültürünü yansıtan içli tava yemeği deniz ürünleri ile hazırlanan bir yemektir. İçerisinde balık ve balığın buğulaması yer almaktadır. Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu yemek hamsi ile özel olarak hazırlanmaktadır. İçli tava yemeği içerisinde soğan ve fıstık da eklenmektedir. Sinop'un en güzel yemeklerinin başında yer alan içli tava yemeği bu şehre uğradıktan sonra denemeniz gereken yemeklerden bir tanesidir. İçli tava sadece Sinop'ta değil Samsun, Ordu ve Giresun'da da yapılan bir tava yemeğidir. Bu yemek için Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olarak adlandırılmaktadır. Porsiyon porsiyon ilave edilen içli tava yemeği her ay Sinop evlerinde yapılan yemeklerden bir tanesidir.

3) Nokul

Hamur işi yemekten hoşlananlar için Sinop'ta benzersiz bir lezzet mevcuttur. Nokul yemeği çay saatlerinde özellikle servis edilen bir yemektir. Nokul Sinop'un kahvaltılarında vazgeçilmez olarak da bilinir. Yaş maya ve iç harcına kıyma üzüm ve ceviz eklenen nokul yemeği doyurucu bir yemek ile hazırlanmaktadır. Nokul yemeği güzel bir börek çeşididir. Sinop'a geldikten sonra her restoranda bulabileceğiniz nokul yemeği çok lezzetlidir.

4) Sirkeli Pırasa

Pırasa yemekleri çeşitlerinden olan sirkeli pırasa Sinop'ta mutlaka denemeniz gereken bir yemektir. Sirkeli pırasa yöresel Sinop lezzetlerinden oluşmaktadır. Pırasa yemeğini sevmeyenler dahi bu yemeği denedikten sonra fikirleri tamamen değişecektir. Sirkeli pırasa oldukça sağlıklı olan bir yemektir. Vücut için oldukça faydalı bir yemek olan sirkeli pırasa kızgın yağda hazırlanarak servis edilmektedir. Görselliği ile de benzersiz bir yemektir.

5) Katlama

Sinop'un en çok istenilen hamur işleri arasında katlama gelmektedir. Tatar yemeklerinden esinlenerek oluşturulmuş bir yemek olan katlama yemeği bir tür gözlemedir aslında. Fakat gözlemeyi ayıran bir kaç detayı bulunmaktadır. Kahvaltılarda yoğun olarak katlama hamur işi servis edilmektedir. Özellikle öğlenleri çay servislerinde katlama yemekleri iş yerlerinde de bu bölgede sıklıkla verilmektedir. Sinop'a gelen yerli ve yabancı turistlerin en az bir kere denediği lezzetlerden olan katlama yemeği el hamuru ile yapılan bir yemektir. Pastanelerde de yoğun olarak satılan bir yemektir.

6) Islama

Sinop'ta en çok tercih edilen yemeklerin başında ıslama yemeği gelmektedir. Islama yemeği Sinop mutfağında oldukça meşhurdur. Karadeniz kültürünü yansıtan bir yemek olan Islama yemeği Sinop'a yolu düşenlerin mutlaka ama mutlaka denemesi gereken bir yemektir. Özel olarak hazırlanan bu yemek özel günlerde servis edilmektedir. İnce hamuru ile yapılan bu yemek doğal baharatlar ilave edilerek servis edilmektedir.

7) Palamut Pilaki

Palamut yemeği palamut balığı ile yapılan bir yemektir. Palamut pilaki Karadeniz'de en çok sevilen yemeklerden bir tanesidir. Karadeniz denilince akla ilk gelen yemeklerden olan palamut pilaki Sinop şehrinde oldukça meşhurdur. Palamut pilaki çeşitli sebzeler ile birlikte oluşturulan ve baharatlar ilave edilerek yapılan bir yemektir.