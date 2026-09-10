Sinop usulü nokul tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Sinop usulü nokul, incecik açılan hamuru ve zengin iç harcıyla çay saatlerinize enfes bir lezzet taşıyor. Tarçın, ceviz ve kuru üzümün lezzetiyle hazırlanan bu nefis çörek, pişerken fırından yayılan mis gibi kokusuyla daha sofraya gelmeden iştahları açıyor. Tereyağıyla zenginleşen kat kat hamuruyla lezzetine doyum olmayan nokul, misafir ve bayram sofralarının vazgeçilmezi oluyor. İşte Sinop usulü nokul için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:6+ Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
Hamuru için:
5 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1 paket kuru maya
Katları için:
100 gram tereyağı
İç harcı için:
1 büyük kase ceviz
1 su bardağı kuru üzüm
4 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Ilık su, yoğurt, sıvı yağ, sirke, şeker ve mayayı bir kap içerisinde karıştırın. Unu ve tuzu ekleyip yaklaşık 8-10 dakika yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru bir kere daha yoğurup 3 eşit bezeye ayırın.
Şekillendirme aşaması
Her bezeyi ince olacak şekilde açın. Eritilmiş tereyağını hamurun her tarafına eşit şekilde sürün. İri çekilmiş ceviz, üzüm, toz şeker ve tarçını bir kap içerisinde karıştırıp hamurun üzerine serpin. Sıkıca rulo yapıp 3-4 parmak genişliğinde dilimleyin. Tepsiye dizip 15 dakika daha mayalandırın.
Pişirme aşaması
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kızarana kadar pişirin.
Servis aşaması
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelen nokulu servis tabağına alıp servis edin.