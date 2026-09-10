Sinop usulü nokul tarifi (Videolu)

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Sinop usulü nokul, incecik açılan hamuru ve zengin iç harcıyla çay saatlerinize enfes bir lezzet taşıyor. Tarçın, ceviz ve kuru üzümün lezzetiyle hazırlanan bu nefis çörek, pişerken fırından yayılan mis gibi kokusuyla daha sofraya gelmeden iştahları açıyor. Tereyağıyla zenginleşen kat kat hamuruyla lezzetine doyum olmayan nokul, misafir ve bayram sofralarının vazgeçilmezi oluyor. İşte Sinop usulü nokul için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...