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Sinop mantısı tarifi (Videolu)

Sinop mantısı tarifi (Videolu)

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Sinop mantısı, üzerindeki ceviz ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İncecik açılan el açması hamuru ve bol kıymalı nefis iç harcının lezzeti, mantının her tanesinde hissediliyor. Bir yarısı yoğurdun ferahlığıyla, diğer yarısı ise çıtır çıtır cevizle servis edilen bu nefis mantı, üzerine gezdirilen kızgın tereyağlı sosla lezzetine doyum olmuyor. İşte, hazırlaması son derece keyifli olan Sinop mantısı için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Sinop mantısı tarifi (Videolu)
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Sinop mantısı tarifi (Videolu)
Sinop mantısı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Hamur için:

  • 3.5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 büyük kase yoğurt
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kırmızı toz biber
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Derin bir kap içerisine unu alın. Yumurta, su ve tuzu ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
  2. İç harcın hazırlanması
    Kıymayı bir kaba alın. Soğan ve maydanozu mutfak robotunda çekip kıymanın üzerine ilave edin. Karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Dinlenen hamuru eşit bezelere bölün. Tezgaha un serpip bezeleri orta incelikte açın. Bıçak yardımıyla eşit kareler kesin. İç harcı bütün karelere paylaştırıp üçgen olacak şekilde kapatın.
  4. Pişirme aşaması
    Mantıları kaynayan suya atıp 10 dakika haşlayın. Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ilave ederek hafifçe kavurun.
  5. Servis aşaması
    Mantıyı bir tabağa alıp yarısının üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Kalan yarısına ceviz serpin. Tereyağlı sosu üzerine gezdirip servis edin.
  6. Afiyet olsun!
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