Sinop mantısı, üzerindeki ceviz ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İncecik açılan el açması hamuru ve bol kıymalı nefis iç harcının lezzeti, mantının her tanesinde hissediliyor. Bir yarısı yoğurdun ferahlığıyla, diğer yarısı ise çıtır çıtır cevizle servis edilen bu nefis mantı, üzerine gezdirilen kızgın tereyağlı sosla lezzetine doyum olmuyor. İşte, hazırlaması son derece keyifli olan Sinop mantısı için videolu tarifi ve malzemeleri...