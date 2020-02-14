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Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:40,Son Güncelleme:/

Sihirli bir tarif: Ton balıklı makarna

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Sihirli bir tarif: Ton balıklı makarna

Federico Fellini'nin de dediği gibi, hayat makarna ve sihrin buluşmasıdır. En pratik ve en lezzetli yemeklerden biridir bence ton balıklı makarna. Tariflerde genellikle zeytin veya salatalık turşusu kullanılır ama ben onun yerine kapari koydum. Sonuçta tercih sizin...

Malzemeler:
2 kişilik
1,5 su bardağı makarna (ben burgu kullandım)
2 adet domates
1 tatlı kaşığı biber veya domates salçası
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı mısır
1 yemek kaşığı kapari
1 çay kaşığı kuru kekik
1 küp şeker
2 adet ton balığı konserve
Maydanoz veya fesleğen

Yapılışı:

Makarnayı kaynar tuzlu suda haşlayıp süzün. Dişe gelecek kıvamda (al dente) olması gerekiyor.

Sos için soğanı ve sarımsağı çok ufak doğrayın.

Zeytinyağında önce soğanı soteleyip ardından sarımsak ilave edin.

Salça da ekleyip hafif kavurun.

Ardından rendelenmiş domates ilave edin.

Kapağı kapalı kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Tuz, karabiber, şeker ve kekik ilave edin.

İçine mısır, ton balığı ve kapari katın.

Kapari tuzlu olduğu için sosun tuzunu ona göre ayarlayın.

Makarnayı sosun içine alın ve 1 dakika kısık ateşte beraber çevirin.

Doğranmış maydanoz veya fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun...

 

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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