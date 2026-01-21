search__icondelete
Şıhıl mahşi tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, kızarmış kabakların içine doldurulan bol nohutlu ve kıymalı harcıyla sofranıza nefis bir seçenek sunuyor. "Dolmaların şahı" unvanını sonuna kadar hak eden bu tarif, salçalı sosu ve üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurdu ile her çatalda damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, hem sunumuyla hem de lezzetiyle iştah açan şıhıl mahşi için videolu tarifi ve malzemeleri..

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 6-7 adet orta boy kabak
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 2 adet soğan (ince doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 500 gram dana kıyma (orta yağlı)
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1,5 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım demet maydanoz

Salçalı sos için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Servis için:

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Kabakları kızartmak için:
  • Sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Kabakların hazırlanması
    Kabakları eşit bir şekilde ortadan ikiye kesin ve içlerini çıkarın. Çatal yardımıyla kenarlarına şekil verin. Yağda biraz kızartıp kenara alın.
  2. İç harcın hazırlanması
    Bir tencerede kıymayı kavurun. Üzerine rendelenmiş soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. Salça ve baharatlarını ilave edin ve orta ateşte pişirin. Sıvı yağı ilave edip karıştırmaya devam edin. Haşlanmış nohut ve doğranmış maydanozu da ilave edip karıştırın.
  3. Pişirme aşaması
    Hazırladığınız harçla kabakların içini doldurun. Uygun bir fırın kabına dizip üzerine salçalı sosunu ekleyin. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Fırından çıkan kabakları 4-5 dakika bekletin. Sarımsaklı yoğurt ve sosla servis edin.
  5. Afiyet olsun!
