Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, kızarmış kabakların içine doldurulan bol nohutlu ve kıymalı harcıyla sofranıza nefis bir seçenek sunuyor. "Dolmaların şahı" unvanını sonuna kadar hak eden bu tarif, salçalı sosu ve üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurdu ile her çatalda damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, hem sunumuyla hem de lezzetiyle iştah açan şıhıl mahşi için videolu tarifi ve malzemeleri..