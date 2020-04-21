Şıhıl Mahşi (Şeyh-ül Mahşi) ile bildiğiniz dolmaları unutun!
Dolma deyince çoğumuzun aklına ilk gelen zeytinyağlı dolma olur. Bu tariften sonra ilklerinizi değiştirecek, damağınızda ve aklınızda yer edecek bu lezzete mutfağınızda yeni bir yer açacaksınız. İşte dolmaların şahı olarak bilinen Şıhıl Mahşi ya da bilinen diğer adıyla Şeyh-ül Mahşi tarifi…
Malzemeler:
19 adet küçük kabak (6-7 cm uzunluğunda)
200 gram yağsız koyun kıyması
1 büyük kuru soğan
1,5 yemek kaşığı domates salçası
Sıvı yağ
Karabiber
Tuz
Yarım demet maydanoz
Üzeri için:
Yoğurt
Sarımsak
Yapılışı:
Kabakların baş ve son kısımlarını keserek yıkayın. Etrafını tırtıklı şekilde sıyırın ve içini oyun.
Tavada biraz kızartın.
Kıymayı 1 çay bardağı sıvı yağda bir tavaya koyup kavurun.
İnce doğranan soğanı da koyup kavurmaya devam edin. Üzerine tuz karabiber yarım kaşık salça koyarak karıştırın en son maydanozu ekleyip ocağın altını kapatıp çok az karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız harcı soğuyan kabakların içine koyun. Dilerseniz kızartılmış tatlı biber veya doğranmış domates ile ağızlarını kapatabilirsiniz.
Kabakları bir karnıyarık tenceresine dizin. Kalan salçayı suda eriterek kabakların üzerine koyup pişirin. Piştikten sonra ılıyınca üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı döküp servis edin.
Servis Önerisi:
Yanında pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz.
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