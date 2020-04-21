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Lezizz
Haber Giriş: 21.04.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Şıhıl Mahşi (Şeyh-ül Mahşi) ile bildiğiniz dolmaları unutun!

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Şıhıl Mahşi (Şeyh-ül Mahşi) ile bildiğiniz dolmaları unutun!
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Dolma deyince çoğumuzun aklına ilk gelen zeytinyağlı dolma olur. Bu tariften sonra ilklerinizi değiştirecek, damağınızda ve aklınızda yer edecek bu lezzete mutfağınızda yeni bir yer açacaksınız. İşte dolmaların şahı olarak bilinen Şıhıl Mahşi ya da bilinen diğer adıyla Şeyh-ül Mahşi tarifi…

Malzemeler:

19 adet küçük kabak (6-7 cm uzunluğunda)

200 gram yağsız koyun kıyması

1 büyük kuru soğan

1,5 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

Yoğurt

Sarımsak

Şıhıl Mahşi (Şeyh-ül Mahşi) ile bildiğiniz dolmaları unutun

Yapılışı:

Kabakların baş ve son kısımlarını keserek yıkayın. Etrafını tırtıklı şekilde sıyırın ve içini oyun.

Tavada biraz kızartın.

Kıymayı 1 çay bardağı sıvı yağda bir tavaya koyup kavurun.

İnce doğranan soğanı da koyup kavurmaya devam edin. Üzerine tuz karabiber yarım kaşık salça koyarak karıştırın en son maydanozu ekleyip ocağın altını kapatıp çok az karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız harcı soğuyan kabakların içine koyun. Dilerseniz kızartılmış tatlı biber veya doğranmış domates ile ağızlarını kapatabilirsiniz.

Kabakları bir karnıyarık tenceresine dizin. Kalan salçayı suda eriterek kabakların üzerine koyup pişirin. Piştikten sonra ılıyınca üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı döküp servis edin.

Servis Önerisi:

Yanında pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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