Sigara böreği nasıl yapılır? Sigara böreği yapmanın püf noktaları

Çıtır çıtır lezzetiyle özellikle çocuklar için yeri ayrı olan sigara böreğine iftar menülerinde de her an yer verebilirsiniz. Yapımı kolay ve tadı vazgeçilmez sigara böreği, dilediğiniz gibi hazırlayabileceğiniz iç harcıyla sofralarınıza lezzet katıyor. Sizin için klasik peynirli maydanozlu harçtan hazırladığımız sigara böreğinin tarifini paylaşıyoruz. İşte sigara böreğinin malzemeleri ve tarifi. Afiyet olsun.

Sigara Böreği Tarifi İçin Malzemeler

3 adet hazır yufka

İç harcı için;

150 gram lor peyniri

150 gram rendelenmiş kaşar

Çeyrek çay kaşığı tuz

5 dal maydanoz

Pişirmek için;

2 su bardağı sıvı yağ

Sigara Böreği Nasıl Yapılır?

Lor peynirinin içerisine maydanozları ince ince doğrayıp ekleyin ve karıştırın. Sevdiğiniz baharatlar varsa bunları da malzemelerin içerisine ekleyebilirsiniz.

Tüm malzemelerin tamamen karıştığından emin olduktan sonra kıvam alması için dilediğiniz takdirde içerisine biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

Yufkayı büyüklüğüne göre üçgen olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün.

Böldüğünüz yufkalara göz kararı hazırladığınız harcı yerleştirin.

Ayrı bir kapta bulunan karıştırılmış bir yumurtaya yufkanın uç kısmını bandırın ve yuvarlayarak sigara şekline getirin.

Tavaya yağı alın ve iyice kızdırdıktan sonra sigara böreğini tavaya ekleyin.

Her tarafının güzelce nar gibi kızardığından emin olduktan sonra sigara böreklerini tavadan alın.

Sigara Böreği Pişirmenin Püf noktaları

Sigara böreği yağda kızardıktan sonra tabağa alırken altına havlu kağır serin. Bu sayede böreğin fazla yağını çekmeye yardımcı olacaktır.

Öte yandan tava iyice kızmadan soğuk yağa börekler bırakılırsa sigara börekleri çok fazla yağ çeker. Buna engel olmak için yağın kızdığından emin olun.