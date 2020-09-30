Şifayı bulduğu sirke için 30 yıllık mesleğini geride bıraktı

Aslen Tokatlı olan ancak uzun yıllardır Altınordu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Dursun Cebeci, 1993 yılında, çalıştığı yağ fabrikasından emekli olunca emlak sektörü üzerine ticarete başladı. Şeker, kolesterol gibi çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan Cebeci, hastalığı ilerledikçe yaşadığı sorunlar da arttı. İstanbul ve Ankara’da çeşitli hastanelerde tedavi gören Cebeci, olumlu sonuç alamayınca, gözleri de neredeyse kör oldu. Evinde elma sirkesi yapıp kullan Cebeci, hastalık şiddetlerinin azalmaya başladığını fark edince, sirke kullanmaya devam etti. Rahatsızlıkları için yıllar boyu onlarca ilca kullanan Cebeci, şu anda ise hiç ilaç kullanmıyor, kalbi ve gözleri de sağlığına kavuştu. Çevredekilerin de ısrarı üzerine yıllarını verdiği emlak sektörünü bırakan Dursun Cebeci, evinde yaptığı elma, armut, üzüm, yaban mersini, alı, kiraz gibi meyvelerin sirkesini yaparak, düşük fiyatlarla satışa sunuyor.





2 yıl tedavi gördüm ama sonuç alamadım



Bir dönem hastalığın çok ilerlediğini ifade den Cebeci, “35 yıldır şeker hastasıydım ve bir türlü çaresi bulunamadı. En son gözlerime vurdu ve tansiyon yükseldi, gözlerim patladı. 2 yıldan fazla Ankara ve İstanbul’a tedavi için gittim ancak sonuç olmadı. Gecenin bir vakti Allah bize o derdi verdi, sonrasında da şifasını gösterdi. Sonra bu elma sirkesini yaptım ve tedavi olmaya başladım. Zamanla şekerim düştü, kolesterolüm düştü, bağırsak tembelliği ve prostat sıkıntılarım ve kalp rahatsızlıklarım da gitti” dedi.



Kalbim 20 yaşındaki bir genç gibi, görmeyen gözlerim açıldı



Sirkeyi kullanmaya başlayınca rahatsızlıklarından kurtulmaya başladığını ifade eden Cebeci, “Şu anda kalbim 20 yaşındaki bir insanın kalbi gibi çalışıyor. Çok şükür kendi şifamı kendim buldum. 10 tane ilaç kullanıyordum, şu an Allah’a şükürler olsun bir tane ilacım kalmadı. Hepsini bir kenara bırakıp, şifayı önce Allah’tan, sonra da bu sirkeden buldum. Göz tansiyonum 60’a kadar çıkmıştı, bunu içmeye başlayınca 12’ye kadar indi. Gözlerim görmüyordu ama şimdi anadan yeni doğmuş gibi gazete ve kitabı gözlüksüz okuyabiliyorum. Allah’ım bize böyle bir imtihan sundu, onu da çok şükür kazandık” şeklinde konuştu.





“Ben kendim sağlığıma kavuştuğum için bu sefer vatandaşlara da faydalı olmaya başladık. Sonrasında da bizim bu işi yapmamızı istediler” diyen Cebeci, “Ben de göz bebeği emlak işini bıraktım, bu işe yöneldim. Bakanlıktan görevliler de gelip baktı ve ruhsatımı da aldım. Şu anda da burada insanlara hizmet edip şifa dağıtıyorum. Ben para için çalışsam emlakçılığa devam ederdim. Bir daire satılsa şu anda yaklaşık 20 bin lira kazanıyorsun. Ben senede bundan o parayı alamıyorum. Sadece insanlara şifa olup rahatlatmak için böyle bir işe başladım. Çok şükür dualar bana yetiyor” ifadelerine yer verdi.