Şifa deposu kiraz sirkesi evde nasıl yapılır? Sirke yapmanın püf noktaları...

Sirke yapımını anlatmadan önce bilmeniz gereken en önemli konu fermantasyon. Bu sürecin sonunda mayalanan meyve, sebze vb. vücudumuz için en faydalı maddelerden birine dönüşüyor. Probiyotiklerin yaşamasını ve çoğalmasını sağlayan fermente ürünler bağırsaklar için de oldukça faydalı. Fermantasyon aylar alan bir süreç. Marketlerde satılan sirkeler ise bu süreci tamamlamamış olabiliyor. Hatta bazıları fermantasyon uygulanmadan yapay yollarla elde ediliyor. Bu nedenle siz en iyisi kendi sirkenizi kendiniz yapın. Baldan kiraza kadar birçok ürünle sirkenizi yapabilirsiniz.

Ev yapımı sirkenin püf noktaları

Hangi meyveyle kuracaksınız, o meyvenin en doğalını bulmaya çalışın. Bu şekilde sirkenizin doğallığı ve kalitesi artacaktır. Çürük meyveler de sirkenizin tadını bozacak önemli bir unsur. Sirkeleşme işlemi için meyvelerin kabuklarını soymayın, sadece küçük parçalara bölmeniz yeterli olacaktır. Sirkenizi mutlaka cam şişelere hazırlayın, plastikten aynı verimi alamayabilirsiniz. Sirkenizi hazırladıktan sonra serin ve doğrudan ışık almayan bir ortamda bekletin.

Kiraz sirkesi nasıl yapılır?

Özellikle Ege Bölgesi’nde sıklıkla karşılaşacağınız kiraz sirkesini lezzetli ve doğal kirazlardan yapabilirsiniz. Meyvesi, sapı hatta çekirdeği bile faydalı olan kirazın sirkesinin faydaları da saymakla bitmez. Hem çekirdeğini hem özünü içinde barındırdığından sirke, daha da yararlıdır.

Malzemeler:

1,5 kilogram kiraz

1 su bardağı üzüm veya kiraz sirkesi

2 yemek kaşığı kaya tuzu

6 litre su

Büyük bir kavanoz

Nasıl yapılır?

Kiraz sirkesi için yumuşak ve olgunlaşmış kirazları tercih etmelisiniz.

Büyük bir kavanozun içine kirazları güzelce ezerek koyun. Çekirdekleri ile beraber koyabilirsiniz.

Kirazlar tamamen ezildikten sonra üzerine suyu, kaya tuzunu ve sirkeyi ekleyin.

Üzüm sirkesi veya elma sirkesini mayalamak için kullanabilirsiniz.

Bütün malzemeleri koyduktan sonra kavanozu biraz karıştırın ve ağzını önce temiz bir bezle ardından kavanozun kapağı ile sıkıca kapatın.

Sirkenin olması için en az 20 gün kadar serin bir yerde durması gerekir.

20 gün sonra sirkeniz hazır olacaktır.

Bir kaşık yardımıyla üstte biriken kısmından alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ev yapımı elma sirkesi

En çok bilinen ve kullanılan sirkelerin başında gelir elma sirkesi. Doğal ve tatlı elmalardan yapıldığında kullandığınız her şeye lezzet katacaktır. Kolesterolden, cilt rahatsızlıklarına faydaları saymakla bitmeyecek elma sirkesi tarifi için tıklayın.

Ev yapımı bal sirkesi

Sirke içinde şeker olan tüm meyvelerle yapılabileceği gibi balla da yapılabilir. Olgunlaşma süresi biraz uzun olmakla birlikte bal saf ve antibakteriyel bir ürün olduğu ve bozulmadığı için uzun süre saklanabilir.Bal sirkesi özellikle beyin için çok faydalıdır. Gıda takviyesi olarak da kullanılacak bal sirkesinin kestane ya da çiçek balı gibi bal çeşitlerinden organik olarak üretilmesi gerekir. Her yerde kolayca bulamayacağınız bal sirkesini evde yapabilmek için tıklayın.

Ev yapımı üzüm sirkesi

Marketlerde en doğalını aramak yerine, en doğal üzümlerle kendiniz yapabilirsiniz. Üzüm sirkesi için her cinste ve renkte üzüm kullanabilirsiniz. Yararı saymakla bitmeyecek üzüm sirkesi tarifi için tıklayın.