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Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Şifa arayanlar balık çorbasının peşinde koşuyor

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Şifa arayanlar balık çorbasının peşinde koşuyor
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Sinop’ta Kovid-19 salgını sonrası vücut bağışıklığını desteklediği bilinen balık çorbasına olan ilgi arttı.

Havaların soğuması ve korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren yollar arıyor.

Uzmanlar hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan pek çok çorba öneriyor. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, içeren balık çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de balık çorbasına olan ilgiyi arttırdı.

Şifa arayanlar balık çorbasının peşinde koşuyor

Tersane mevkiinde esnaflık yapan Akın Öz salgın sonrası balık çorbasına olan ilginin arttığını belirterek, "Çorba kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Hem içenin içini ısıtır hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlayıp antibiyotik görevi üstlenir. Balığın bol olduğu şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar balık çorbasına yöneldi. Balık çorbası tam bir vitamin deposudur. Şu anda levrek balığından yapıyoruz çorbayı. Çorbanın içerisinde levrek balığı, tereyağı, yeşil soğan, havuç, patates, kekik, karabiber, defne yaprağı, maydanoz var tam bir şifa kaynağı balık çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Korona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar. İşlerimiz Allah'a şükür çok iyi" dedi.

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
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